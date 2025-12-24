Các phi vụ đòi nợ khiến Được “Đất Bắc” cùng đồng bọn sa lưới

Theo Công an TPHCM, những phi vụ đòi nợ mang màu sắc “khủng bố tinh thần” của Được “Đất Bắc” cùng đồng bọn đã phơi bày thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp để hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen". Hành vi của các đối tượng không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội, mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh thấp thỏm, hoảng loạn.

Từ những báo cáo ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.

Đẩy người thân con nợ vào cảnh mất việc

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/8/2024, một người phụ nữ tên T. liên hệ với Được "Đất Bắc" nhờ anh ta đòi nợ bà H. với số tiền 500 triệu đồng. Được sau đó gặp bà T. tại quán cà phê trên đường Phan Đăng Lưu, TPHCM (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), để ký kết hợp đồng giả cách.

Theo thỏa thuận, Được sẽ nhận 30% số tiền đòi nợ được từ bà H. và thu trước của khách hàng 5 triệu đồng tiền hỗ trợ công tác phí. Sau khi ký xong hợp đồng, nhóm của Được cùng bà T. đi ô tô đến nhà bà H. trên đại lộ Bình Dương, phường Phú An, để xác minh, đòi khoản nợ trên.

Hồ Thành Được bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Lê Trai).

Khi đến nơi, Được chỉ đạo đàn em dùng điện thoại quay lại cảnh anh ta nói chuyện và đưa giấy thông báo cho bà H. biết về việc Công ty 620 của Được "Đất Bắc" đã mua lại khoản nợ 500 triệu đồng giữa bà H. và bà T..

Lúc này, bà H. hoảng sợ bỏ chạy vào nhà, không dám ra gặp nên Được đứng bên ngoài lớn tiếng đòi nợ. Khoảng 30 phút sau, công an phường đến nhắc nhở nhóm người không được đến nhà bà H. đòi nợ vào buổi tối, gây mất trật tự.

Sau khi công an phường ra về, Được "Đất Bắc" tiếp tục nói chuyện với bà H.. Tuy nhiên, người phụ nữ không thừa nhận nợ 500 triệu đồng, nên Được cầm chai nước đang uống hắt vào mặt bà H.. Gã buông lời uy hiếp: “Nợ này bà phải trả, tôi đòi đến khi bà trả”. Sau đó, cả nhóm bỏ về.

Đầu tháng 9/2024, Được "Đất Bắc" cùng đàn em tiếp tục đến nhà bà H.. Khi đến nơi, mỗi người đứng một góc trước nhà con nợ để gây áp lực. Được "Đất Bắc" lớn tiếng uy hiếp tinh thần của bà H., buộc nạn nhân trả 500 triệu đồng. Khi đó, bà H. xác nhận chỉ nợ bà T. 150 triệu đồng và hẹn 10 ngày sau sẽ trả nợ. Với 350 triệu đồng còn lại, bà H. không thừa nhận. Cả nhóm sau đó ra về.

Đến hẹn, bà H. vẫn không chịu trả nợ nên bà T. đã chủ động nhắn cho Được "Đất Bắc" thông tin, số điện thoại của anh A. (con trai bà H.) và bàn bạc cách gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc anh A. phải tác động để mẹ trả nợ.

Được "Đất Bắc" đồng ý, sau đó nhiều lần gọi anh A. thông báo về khoản nợ của mẹ người này. Do bị làm phiền, anh A. chặn số điện thoại của Được. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không buông tha, dùng các số điện thoại rác để khủng bố tinh thần.

Các đối tượng yêu cầu nhận công tác phí trong quá trình đòi nợ (Ảnh: Lê Trai).

Đỉnh điểm vào ngày 18/9/2024, Được "Đất Bắc" chỉ đạo đàn em gửi giấy thông báo đòi nợ đến trụ sở nơi anh A. làm việc. Từ đó, anh A. bị ảnh hưởng uy tín, dẫn đến nghỉ việc và buộc phải bỏ số điện thoại đang sử dụng.

Đồng thời, do lo sợ các đối tượng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến gia đình, anh A. đã dùng 40 triệu đồng tiền tiết kiệm đưa cho mẹ để trả nợ cho Được.

Ngày 19/9/2024, dưới áp lực kéo dài, bà H. buộc phải giao cho Được 150 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm này vẫn tiếp tục quay lại vào ngày 22/1, để đòi số tiền 350 triệu đồng còn lại. Khi nhận thấy việc đòi khoản tiền này không khả thi, Được "Đất Bắc" quyết định thanh lý hợp đồng với bà T..

Bao vây con nợ, ép trả tiền

Một vụ cưỡng đoạt khác được cảnh sát làm rõ vào tháng 7/2022. Thời điểm đó, Được "Đất Bắc" cùng 8 nhân viên đến gặp anh T. để đòi khoản nợ hơn 300 triệu đồng đã mua của người khác. Các đối tượng đi ô tô, chuẩn bị giấy giới thiệu, giấy điều động... Cả nhóm mặc áo đen có dòng chữ “mua bán nợ”. Riêng Được "Đất Bắc" mặc vest.

Khi đến nhà của con nợ trên đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp cũ, Được "Đất Bắc" chỉ đạo đàn em gọi con nợ ra làm việc. Cả nhóm dàn hàng đứng trước cửa nhà, gây sức ép buộc con nợ trả tiền. Ngoài ra, Được "Đất Bắc" còn phân công đồng bọn quay phim lại quá trình đòi nợ.

Khi anh T. ra phía trước nhà, Được "Đất Bắc" bước đến và nói người này gọi vợ là chị C. ra trả nợ. Anh T. không đồng ý và xảy ra cãi nhau với Được. Thấy vậy, đàn em của Được xông vào bao vây anh T..

Riêng Được "Đất Bắc" lớn tiếng thách thức anh T., gây sức ép buộc người này trả tiền. Tuy nhiên, anh T. vẫn không đồng ý và bỏ vào trong nhà. Nhóm của Được "Đất Bắc" tiếp tục đứng bên ngoài la lối, gọi con nợ ra trả tiền. Sự việc diễn ra khoảng 5 phút thì công an địa phương đến. Được "Đất Bắc" cùng đồng bọn bỏ về.

Các ô tô của công ty mua bán nợ bị tạm giữ (Ảnh: Lê Trai).

Hôm sau, cả nhóm quay trở lại, đập cửa gọi con nợ ra trả tiền. Các đối tượng cũng sử dụng thủ đoạn cũ, buộc chị C. phải ra gặp để nói chuyện.

Trong lúc trao đổi, Được "Đất Bắc" cùng đồng bọn liên tục gây sức ép, nhưng chị C. không đồng ý trả tiền, yêu cầu gặp chủ nợ giải quyết. Sự việc diễn ra khoảng 10 phút thì người dân xung quanh thấy ồn ào nên trình báo công an.

Khi cảnh sát đến, nhóm của Được bỏ về. Đến tháng 9/2022, do áp lực, chị C. buộc phải trả số tiền 50 triệu đồng.

Ngoài 2 phi vụ trên, Công an TPHCM đang làm rõ thêm nhiều vụ việc khác. Đồng thời, nhà chức trách kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm Được "Đất Bắc" cùng đồng bọn thì đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, phục vụ công tác điều tra.