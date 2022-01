Phố Tây Bùi Viện sôi động trong ngày đầu quán bar, vũ trường mở cửa trở lại

(Dân trí) - Tối 10/1, sau khi TPHCM cho phép các quán bar, vũ trường hoạt động trở lại, phố Tây Bùi Viện đã sáng đèn, lên nhạc chào đón khách đến vui chơi, giải trí.

Tối 10/1, ngày đầu tiên TPHCM cho phép các quán bar, vũ trường mở cửa trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch Covid-19, nhiều bar, hàng quán ở đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) đã bắt đầu sáng đèn, lên nhạc, không khí sôi động ngày nào dần được hồi sinh.

Theo ghi nhận của PV, từ 18h, nhà hàng, quán bar, vũ trường bắt đầu xếp bàn ghế, nhân viên nhộn nhịp khắp phố đón khách.

Từ khi TPHCM cho phép hàng quán kinh doanh lại thức uống có cồn, hàng quán trên phố Tây Bùi Viện cũng bắt đầu rải rác đón khách trở lại. Tuy nhiên, phải đến tối 10/1, các vũ trường, quán bar mới chính thức mở cửa, mạnh dạn xếp bàn ghế ra ngoài hoạt động.

Khoảng 20h30 tối, các bạn trẻ, du khách bắt đầu xuống phố vui chơi, tìm lại không khí náo nhiệt của con phố "ăn chơi" nổi tiếng nhất TPHCM.

Thúy Hằng (bên phải) cùng nhóm bạn qua phố Tây dạo chơi sau thời gian dài các quán bar, vũ trường đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Nghe tin hôm nay quán bar mở lại nên mấy người bạn rủ nhau ra ngồi chơi, thấy đường phố đông đúc, nhộn nhịp lại cũng vui, hình như thành phố đang dần sôi động trở lại như trước đây rồi", Hằng nói.

Một số quán bar tổ chức các show ca nhạc ngay ngoài vỉa hè thu hút khách ngang đường vào quán.

Ghi nhận tại một quán bia trên đường Bùi Viện tối qua, lượng khách ở đây chỉ được khoảng 20 - 30% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Lượng khách đến thưa thớt, bàn ghế còn trống khá nhiều mặc dù đã hơn 22h khuya, đây thường là "khung giờ vàng" của các quán bar, vũ trường trên phố này trước đây.

Tuyết Vân - quản lý một quán bia cho biết, đã làm việc ở đây hơn 6 năm, nhưng chưa bao giờ thấy khoảng thời gian nào quán khó khăn như 6 tháng vừa qua.

"Trong những ngày mở cửa lại, lượng khách tới khá ít, chỉ lác đác vào ngày thường, có nhộn nhịp hơn vào những ngày cuối tuần nhưng thưa thớt khách Tây. Quán đã giảm giá, khuyến mãi thức uống... để thu hút khách trở lại, tuy nhiên cũng chưa cải thiện được mấy", Tuyết Vân nói.

Thành Chung, nhân viên phục vụ tại một quán bar đang vẫy tay mời khách vào quán trong ngày đầu tiên quán được hoạt động lại.

"Không khí có phần nhộn nhịp hơn, chưa đông như trước nhưng cũng là điều đáng mừng. Hy vọng thời gian tới sẽ đông vui, tấp nập như trước", Chung chia sẻ.

Nhân viên các quán bar, vũ trường cho hay, thành phố cho hoạt động trở lại ngay ngày đầu tuần nên không khí có phần ít sôi động. Nhiều người mong rằng những ngày cuối tuần tiếp theo, giới trẻ sẽ đổ về nhiều, phố Tây Bùi Viện sẽ náo nhiệt hơn.

Hai em nhỏ ngồi trên chiếc xe đẩy tự chế theo mẹ ra phố Tây Bùi Viện bán vé số. Việc các quán bar, vũ trường hoạt động trở lại, lượng khách đổ về đông đúc mang đến cơ hội kiếm thêm thu nhập nhiều hơn cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài một số bar, vũ trường đã mở cửa thì còn không ít quán bar ở Bùi Viện vẫn cửa đóng then cài do không có nhân viên phục vụ hoặc một số quán trả mặt bằng không thể trụ lại do dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng qua.