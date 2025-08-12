Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá gần 22 tỷ đồng

Tối 12/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công ty đấu giá biển số ô tô cho biết đơn vị này cùng ngày đã tổ chức đấu giá 80.000 biển số xe và được chia làm 8 ca đấu giá (sáng 4 ca, chiều 4 ca, mỗi ca đấu giá kéo dài 25 phút). Trong đó, có tới 50.000 biển số xe máy và 30.000 biển số ô tô.

Đặc biệt, trong phiên đấu giá biển số ô tô chiều nay, biển số 99A-999.99 đã trúng đấu giá với số tiền cao kỷ lục - hơn 21,8 tỷ đồng.

Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá với mức tiền lên tới hơn 21,8 tỷ đồng (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, một số biển ô tô có giá trúng đấu giá cao trong ngày 12/8 gồm: Biển số 99A-999.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 21.87 tỷ đồng; Biển số 15K-699.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Biển số 30B-299.99 trúng đấu giá với số tiền 915 triệu đồng...

Cục CSGT cho biết sau 6 phiên đấu giá (từ 15/9/2023 đến nay), đơn vị này đã thu gần 6.600 tỷ đồng từ đấu giá biển số để nộp ngân sách Nhà nước.