Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá gần 22 tỷ đồng
(Dân trí) - Trong phiên đấu giá chiều 12/8, ô tô mang biển kiểm soát Bắc Ninh ngũ quý 9 đã tìm được chủ nhân. Người này trúng đấu giá biển 99A-999.99 với số tiền lên tới hơn 21,8 tỷ đồng.
Tối 12/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công ty đấu giá biển số ô tô cho biết đơn vị này cùng ngày đã tổ chức đấu giá 80.000 biển số xe và được chia làm 8 ca đấu giá (sáng 4 ca, chiều 4 ca, mỗi ca đấu giá kéo dài 25 phút). Trong đó, có tới 50.000 biển số xe máy và 30.000 biển số ô tô.
Đặc biệt, trong phiên đấu giá biển số ô tô chiều nay, biển số 99A-999.99 đã trúng đấu giá với số tiền cao kỷ lục - hơn 21,8 tỷ đồng.
Theo đơn vị tổ chức đấu giá, một số biển ô tô có giá trúng đấu giá cao trong ngày 12/8 gồm: Biển số 99A-999.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 21.87 tỷ đồng; Biển số 15K-699.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Biển số 30B-299.99 trúng đấu giá với số tiền 915 triệu đồng...
Cục CSGT cho biết sau 6 phiên đấu giá (từ 15/9/2023 đến nay), đơn vị này đã thu gần 6.600 tỷ đồng từ đấu giá biển số để nộp ngân sách Nhà nước.
Trước đó, ngày 13/6, Cục trưởng Cục CSGT đã ký Quyết định số 3535/QĐ-CSGT-P4 phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 7 với tổng số hơn 1,2 triệu biển số của 34 địa phương và đã niêm yết theo quy định.