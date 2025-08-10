Tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TPHCM

Sáng 10/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết, gia đình đã tìm thấy em gái Nguyễn Phương Mai (SN 1994) sau hơn 3 ngày mất liên lạc.

Sáng cùng ngày, trang fanpage Nhã Nam thư quán (nơi Phương Mai làm việc) cũng đăng tải thông tin đã tìm thấy nhân viên.

Theo nội dung bài viết, Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị bắt cóc online.

Cô gái mất liên lạc với gia đình ở phường Xuân Hòa (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sáng nay, Mai đã trở về nhà an toàn. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã phối hợp, điều tra và giúp đỡ gia đình, công ty, để bạn Mai được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn nhất", đại diện nhà sách Nhã Nam đăng tải trên fanpage.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lan cho biết, khoảng 8h ngày 6/8, em gái của chị là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ), đi làm như thường ngày.

30 phút sau, công ty gọi về báo Mai không đến nơi làm việc. Lúc này, chị Lan gọi điện nhiều lần, nhưng không thấy em gái trả lời. Lo lắng cho em gái, chị Lan xin nghỉ làm về nhà kiểm tra camera an ninh.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, Mai lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.