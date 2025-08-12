Miễn phí cấp đổi thẻ căn cước theo đơn vị hành chính mới trên VNeID

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, thông tin về việc cấp đổi thẻ căn cước khi đơn vị hành chính thay đổi, thực hiện trên VNeID.

Theo đó, công dân có thẻ căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú/đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh, là những người đổi thẻ căn cước.

Khi đổi thẻ căn cước, người dân không mất lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”. Ngoài ra, khi thực hiện đổi căn cước trên VNeID, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, lựa chọn nhận kết quả tại cơ quan hoặc qua bưu chính.

Đổi thẻ căn cước trên VNeID (Ảnh minh họa: T.P.).

Để thực hiện đổi căn cước trên VNeID, người dân làm theo các bước sau:

1. Vào Dịch vụ công Căn cước → Cấp đổi → chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

2. Kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện và hình thức nhận → Gửi hồ sơ.

3. Theo dõi Lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Cục C06 cho biết thời hạn giải quyết yêu cầu đổi căn cước là 7 ngày, kể từ khi cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Từ 1/7, các tỉnh, thành mới sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Các xã, phường, thị trấn cũng được sáp nhập, đổi tên, điều chỉnh ranh giới.

Theo Bộ Công an, thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được đồng bộ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin các bộ, ngành, địa phương để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thông tin đơn vị hành chính mới.

Thẻ căn cước đã được cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ, không bắt buộc người dân phải đi đổi, dù địa danh nơi thường trú có thay đổi do điều chỉnh địa giới hành chính.