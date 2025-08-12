Sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945

Chiều 12/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) đã khai trương triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lập". Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hành trình bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi ra mắt triển lãm có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ tư từ phải qua trái); Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ 3 từ phải qua trái); Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2 từ phải qua trái) cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Triển lãm được tổ chức gồm 3 chủ đề. Trong đó phần 1 với chủ đề "Mùa thu độc lập" giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 2 - Giữ trọn lời thề trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phần 3 - Vinh quang Việt Nam trưng bày phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội...

Triển lãm đã tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ thời khắc thiêng liêng ấy toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã không ngừng phấn đấu, chiến đấu và hy sinh để giữ vững nền độc lập dân tộc, từng bước xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Điểm nhấn của triển lãm là ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần tái hiện lịch sử và tương tác cho khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm.

Qua ống kính AR, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên hết sức chân thực, kết hợp cùng âm thanh là từng lời nói trong bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên.

Những hình ảnh lịch sử như toà nhà Bắc Bộ Phủ, hầm De Castries (Điện Biên Phủ) được tái hiện nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

Sống trong những ngày tháng lịch sử, Thượng tá Lương Thị Quỳnh Lam (công tác tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh Trường Sơn) và hàng triệu người dân cả nước vô cùng tự hào khi được thụ hưởng những thành quả của độc lập mà ông cha ta đã phải hy sinh xương máu để giành được.

"Với khí thế rực rỡ của dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam cảm thấy rất háo hức, tự hào trước các hoạt động ý nghĩa.

Đặc biệt qua triển lãm lần này giúp cho người dân hiểu được sự ra đời của các mạng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và nắm được các thời kỳ hào hùng của dân tộc", Thượng tá Quỳnh Lam chia sẻ.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945 được trưng bày tại triển lãm (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III).

Bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành năm 1945 và bộ tiền đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" (Phiên bản giới hạn) là báu vật được truyền từ đời vua Minh Mệnh đến vua Bảo Đại.

Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn - Huế, vua Bảo Đại đã chính thức thoái vị và trao lại ấn "Hoàng đế chi bảo" cùng thanh kiếm tượng trưng quyền lực quân chủ cho đại diện Chính phủ Cách mạng.

Sự kiện vua Bảo Đại trao ấn và kiếm ngày 30/8/1945 đánh dấu sự chấm dứt chế độ quân chủ, mở đường cho việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Công hòa - Nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Quốc, cựu chiến binh của đoàn tàu không số, vô cùng xúc động khi đứng trước bục tái hiện khoảnh khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lâp" không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền.

Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,

Ông Văn Thao (con trai nhạc sỹ Văn Cao) đánh giá các hiện vật tại triển lãm vô cùng quý giá, mang nhiều giá trị lịch sử.

"Thông qua các hiện vật tại triển lãm sẽ góp phần giáo dục giới trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn và những hy sinh gian khổ của ông cha để giành được độc lập dân tộc", ông Văn Thao đánh giá.

Thượng tá Lương Thị Quỳnh Lam thực hiện nghi lễ chào cờ trước lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tại triển lãm.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 12/8 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.