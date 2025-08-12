Công an vào cuộc vụ showroom dàn dựng cảnh nhạy cảm trong xe Mercedes

Chiều 12/8, Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên liên quan vụ một showroom chuyên bán ô tô cũ trên địa bàn cố ý dàn dựng cảnh nhạy cảm của đôi nam nữ trong xe nhằm câu view, lên làm việc.

Những người này gồm: V.T.T. (SN 2001); N.V.K. (SN 1997, cùng trú tại phường Phủ Lý) và N.V.S. (SN 1992, trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

3 thanh niên này được công an mời làm việc để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Cảnh nóng của đôi nam nữ trong xe thực chất đều được dàn dựng theo kịch bản (Ảnh cắt từ clip).

Sáng cùng ngày, một nam thanh niên tự nhận là người quen của chủ showroom chuyên bán ô tô trên cũng đã lên tiếng đính chính vụ việc.

Người này cho biết toàn bộ hình ảnh trong video gây tranh cãi chỉ là cảnh dàn dựng, tạo nội dung. Nam thanh niên thừa nhận đã mượn chiếc xe để "quay clip cho vui".

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn (thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm.

3 nam thanh niên tại buổi làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên T., K. và S. bàn nhau quay, đưa lên mạng xã hội để câu view, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác.

Để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Phủ Lý vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.