Bịa chuyện, dựng cảnh "thân mật" trên xe Mercedes có thể bị xử phạt ra sao?

Liên quan vụ việc clip đôi nam nữ "thân mật" trên ô tô Mercedes được lan truyền trên mạng xã hội tối 11/8, Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã triệu tập 3 thanh niên lên làm việc. Họ gồm: V.T.T. (24 tuổi), N.V.K. (28 tuổi, cùng ở phường Phủ Lý) và N.V.S. (33 tuổi, ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Qua xác minh, công an xác định 3 người này làm việc cho một showroom ô tô trên địa bàn. Nhằm mục đích câu view, tăng tương tác trên mạng xã hội, nhóm thanh niên đã dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Đoạn clip sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Từ hành vi trên, nhiều người đặt câu hỏi về việc nhóm thanh niên có thể bị xử lý ra sao.

Công an làm việc với nhóm thanh niên (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận dù chỉ mang tính "giải trí", "làm cho vui" nhưng hành vi của nhóm thanh niên đã gây ra những hệ lụy tiêu cực, gây ra những hiệu ứng xấu trong xã hội. Không đơn thuần chứa đựng nội dung bịa đặt, những hình ảnh trong clip còn mang tính khiêu dâm, đồi trụy, kích dục, không phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Dưới góc độ pháp lý, ông Lực cho biết theo Khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng 2018, một trong những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng là đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Mọi hành vi vi phạm, tùy thuộc tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người nào lợi dụng mạng xã hội nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc có thể bị xử phạt về hành vi Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội.

Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt 10-20 triệu đồng. Còn với cá nhân, mức phạt có thể áp dụng phạt 5-10 triệu đồng.

Thậm chí nếu đoạn clip được xác định là văn hóa phẩm đồi trụy, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết định khung sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, khung hình phạt có thể áp dụng theo Khoản 2 Điều 326 là phạt tù 3-10 năm.