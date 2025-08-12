Cứu sống cán bộ kiểm lâm bị ngạt khi chữa cháy rừng

Tối 12/8, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, xác nhận anh Trần Đức Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, đã được cứu sống sau sự cố khi đang làm nhiệm vụ tại xã Thiên Nhẫn.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, khi tham gia dập đám cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt, cường độ làm việc cao, anh Tuấn bất ngờ bị ngạt và sốc nhiệt. Lúc này, lửa lan nhanh, khói dày đặc, địa hình dốc đứng khiến việc đưa nạn nhân xuống núi cấp cứu rất khó khăn.

Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn (Ảnh: Thái Hòa).

Nhận tin báo, y sĩ Nguyễn Văn Phú, Trạm Y tế xã Thiên Nhẫn, cùng điều dưỡng Nguyễn Thị An lập tức vượt gần một giờ đường núi dốc, dưới trời nắng gắt, để tiếp cận hiện trường. Khi tới nơi, y sĩ Phú phát hiện anh Tuấn đã tím tái, tay chân co quắp, nguy kịch.

Không thể di chuyển nạn nhân xuống núi, tổ y tế nhanh chóng lập điểm cấp cứu dã chiến, truyền dịch bù nước và khoáng chất, bấm huyệt, đo huyết áp… phối hợp cùng lực lượng tại chỗ chăm sóc. Sau khoảng 30 phút, anh Tuấn dần hồi tỉnh.

Đến 14h, anh Tuấn được dìu xuống núi an toàn và tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế.

Cũng trong ngày 12/8, hơn 300 người gồm quân đội, dân quân tự vệ, kiểm lâm, công an và người dân được huy động cùng phương tiện để chữa cháy rừng tại xóm 11, xã Thiên Nhẫn.

Đến 19h, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng vẫn túc trực để phòng nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

“Nhờ sự ứng cứu nhanh chóng và chuyên môn vững vàng của y sĩ Phú, anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định”, ông Nguyễn Đức Thành cho hay.