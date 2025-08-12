Bộ GD&ĐT cảnh báo những thủ đoạn “bắt cóc online”

Bộ GD&ĐT dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, tại Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM, liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, toà án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học sinh, sinh viên (HSSV).

Các cuộc gọi giả danh lừa học sinh, sinh viên có liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Trong đó, cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”, với các bước cụ thể.

Thủ đoạn ban đầu, đối tượng dùng số điện thoại lạ, giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đến nạn nhân thường là trẻ em, học sinh, sinh viên và đưa ra các cáo buộc bịa đặt như: liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của viện kiểm sát, tòa án…, nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn nhân.

Đối tượng H. bị kẻ xấu "bắt cóc online" tại TPHCM (Ảnh: Thuận Thiên).

Tiếp theo, các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm như: nhà nghỉ, khách sạn, để ở một mình.

Cuối cùng, đối tượng hướng dẫn nạn nhân cắt đứt liên lạc với người thân, chỉ liên lạc với các đối tượng bằng số máy hoặc ứng dụng khác. Cũng có trường hợp chúng uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm...

Cũng theo Bộ GD&ĐT, thủ đoạn các đối tượng thực hiện là nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình, thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc nhóm đối tượng.

Sau khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, phối hợp với lực lượng công an tại địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Các cơ sở giáo dục phối hợp với gia đình, địa phương tuyên truyền, chia sẻ về các vấn đề phức tạp trên không gian mạng cho học sinh sinh viên, giúp các em nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các nhà trường phối hợp với lực lượng công an lập danh sách các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện sa sút học tập, trốn học, có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ...

"Trong các cơ sở giáo dục cần có số điện thoại của cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường/xã, đường dây nóng của trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ trợ, xử lý của lực lượng chức năng", Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Các nạn nhân bị bắt cóc online ở TPHCM nghĩ đang phối hợp công an phá án (Ảnh minh họa: Lê Trai).

Phản ánh của Dân trí trước đó, vấn nạn "bắt cóc online" đang nóng hơn bao giờ hết khi thời gian qua xảy ra hàng chục vụ trên cả nước. Riêng tại TPHCM, có ngày cảnh sát phải cùng lúc giải cứu 2 nạn nhân.

Trường hợp bị "bắt cóc online" gần đây nhất là với nam sinh T.T.H. (SN 2005). H. đang là sinh viên năm 3 thuộc Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Sáng 2/8, H. nhận cuộc gọi của một người lạ, tự xưng là cán bộ thuộc viện kiểm sát. Đối phương thông báo H. liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu nam sinh ra nơi vắng vẻ để nói chuyện, đồng thời giữ bí mật, không được tiết lộ cho người nào khác.

Sau cuộc trò chuyện, H. rời khỏi ký túc xá, đến thuê phòng khách sạn ở phường Diên Hồng để tự giam lỏng bản thân.

Tiếp đến, H. chuyển qua thuê phòng tại khách sạn P.L. trên đường Nguyễn Chí Thanh, cách khách sạn H.A. khoảng 200m, theo lệnh của nhóm người lừa đảo.

Khi một mình trong khách sạn, H. vào ứng dụng Zoom để trao đổi với nhóm đối tượng. Trong khoảng thời gian này, nam sinh đã 5 lần chuyển tiền theo yêu cầu của bọn lừa đảo với số tiền 129 triệu đồng.

Sự việc H. bị “bắt cóc online” được phát giác khi nhóm lừa đảo liên hệ cho ông T.Đ.T. (SN 1975, ngụ tỉnh Lâm Đồng, cha H.) thông báo đang bắt cóc con trai ông và đề nghị phía gia đình chuyển 600 triệu đồng tiền chuộc. Do lo sợ tính mạng của con trai, ông T. đã thông báo việc này đến ông L.V.T. (SN 1976, ngụ TPHCM) và nhờ người này trình báo công an.