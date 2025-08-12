Cảnh sát mở đường dẫn ô tô chở người phụ nữ nguy kịch đi cấp cứu

Sáng 12/8, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị cây keo gãy đổ trúng đầu khi đang làm thuê trong rừng, dẫn đến chấn thương nặng, máu chảy nhiều và bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, người thân gọi ô tô chở bà Tuyết đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chiếc xe này di chuyển khó khăn trên đường mòn Hồ Chí Minh vì gặp ùn tắc giao thông. Người nhà nạn nhân sau đó ra tín hiệu cầu cứu.

Hai chiến sỹ cảnh sát giao thông mở đường giúp ô tô chở bệnh nhân đi cấp cứu (Ảnh: Sỹ Quý).

Lúc này, hai chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh là Trung tá Nguyễn Văn Tuấn và Thiếu tá Đường Hoàng Long đang làm nhiệm vụ tuần tra, đã tiếp cận hiện trường.

"Nhận thấy tình huống nguy cấp, chúng tôi sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để mở đường, điều tiết giao thông, giúp xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện", Thiếu tá Long kể lại.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết nhập viện vào trưa 12/8 trong tình trạng choáng váng, được chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não.

Sau khi đến bệnh viện, cảnh sát hỗ trợ người nhà đưa bệnh nhân vào khu vực cấp cứu (Ảnh: Sỹ Quý).

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị sưng nề phần mềm vùng đỉnh đầu. Bệnh nhân đang được dùng thuốc và tiếp tục theo dõi làm các xét nghiệm, cận lâm sàng khác.

"Đối với các bệnh nhân chấn thương, đặc biệt chấn thương vùng đầu, người bệnh cần được vào viện để kiểm tra, theo dõi và can thiệp sớm nếu cần. Hiện bệnh nhân Tuyết đã tỉnh táo", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.