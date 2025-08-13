Lý do tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị hủy kết quả ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang tham dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới tại Indonesia. Sau vòng bảng, các vận động viên trẻ của bóng chuyền Việt Nam đã giành thành tích 4 thắng, 1 thua, đứng thứ hai tại bảng A và giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, FIVB đã hủy kết quả 3 trận đấu của U21 Việt Nam do sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu (đều bị xử thua 0-3). Do vậy U21 Việt Nam không còn nằm trong 4 đội đầu bảng và sẽ tham dự nhóm tranh hạng từ 17-24 tại giải đấu.

Đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 thế giới (Ảnh: FIVB).

Về lý do hủy kết quả, thông báo của FIVB trong đêm 12/8 cho biết: "Sau khi có những lo ngại về việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa một vận động viên không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 quốc gia tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định của mình.

Cuộc điều tra kết luận rằng vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB năm 2023.

Do đó, theo Điều 13.5.2 của Quy định sự kiện và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của đội tuyển U21 Việt Nam mà vận động viên nói trên tham gia sẽ bị hủy bỏ và vận động viên sẽ bị loại khỏi sự kiện ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xem xét các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản.

FIVB sẽ không bình luận thêm về vấn đề này trong khi quá trình này vẫn đang diễn ra".

Trước đó, vận động viên Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh không có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam trong trong trận thắng Puerto Rico 3-1 tại chiều 12/8. Được biết hai vận động viên được FIVB chỉ định lấy mẫu thử máu và nước tiểu, bên cạnh đó FIVB còn yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nộp bổ sung một số giấy tờ liên quan tới hai vận động viên này.

Với việc phải thi đấu ở nhóm phân hạng (17-24), U21 Việt Nam sẽ thi đấu với U21 Ai Cập vào 13h, 13/8.