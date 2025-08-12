Thi thể thiếu niên kẹt dưới hốc đá sau chuyến dã ngoại

Ngày 12/8, ông Trương Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.B.K. (14 tuổi, trú tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa). K. bị đuối nước khi đi dã ngoại ở suối trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 11/8, K. cùng người thân trong gia đình đi dã ngoại ở suối Ba Hồ thì mất tích. Công an xã Công Hải cùng nhiều người dân đã tìm kiếm nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Cảnh sát lặn xuống hố nước sâu dò tìm em K. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường mò, lặn dưới hố nước và tìm kiếm trên bờ nhưng vẫn không phát hiện nạn nhân.

Đến sáng 12/8, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục lặn xuống 2 hố nước ở khu vực này để dò tìm và tìm thấy thi thể K. nằm trong một hốc đá dưới vùng nước sâu.

Nguyên nhân tử vong của K. đang được cơ quan chức năng làm rõ.