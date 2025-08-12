Sốt xuất huyết tăng mạnh ở phía Nam, một bệnh dự báo tăng vào đầu năm học

Thông tin được ThS.BS Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM trình bày trong cuộc họp khu vực về đáp ứng kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại khu vực phía Nam diễn ra chiều 12/8.

Dựa trên dữ liệu tích lũy đến tuần 31 (ngày 3/8), tình hình dịch bệnh tại khu vực phía Nam cho thấy sự biến động rõ nét so với cùng kỳ năm 2024.

Sốt xuất huyết dẫn đầu với 44.417 ca mắc mới và 11 ca tử vong. So với năm ngoái chỉ có tổng 22.473 ca mắc và 7 ca tử vong, tăng 97,6% về số ca mắc, cho thấy sự gia tăng đáng kể.

Bệnh nhi truyền dịch, nằm phòng cấp cứu vì sốc sốt xuất huyết (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều ổ dịch mới xuất hiện, hình thành hai hướng lan truyền rõ rệt: từ Hóc Môn (TPHCM) sang Đức Hòa (Long An cũ) rồi lên Tây Ninh; từ Đồng Nai lên Bình Phước rồi đến Lâm Đồng.

Tỷ lệ ca nặng hiện ở mức 2,3%, tương đương trung bình nhiều năm. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp với 0,027% ở người lớn và 0,021% ở trẻ em.

"Trong số 11 trường hợp tử vong được ghi nhận, 70% là người lớn. Một nửa số ca này nhập viện trong 2 ngày đầu kể từ khi khởi bệnh, cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm", bác sĩ Quang chia sẻ.

Riêng về Chikungunya, dù chưa phát hiện ca mới qua giám sát trọng điểm tại các tỉnh biên giới, nguy cơ vẫn tồn tại do virus từng lưu hành ở miền Nam với tỷ lệ kháng thể huyết thanh khoảng 28%, véc tơ truyền bệnh tương tự sốt xuất huyết là muỗi Aedes aegypti. Bệnh cũng có thể bùng phát nếu chủng đột biến xâm nhập từ các nước lân cận như Trung Quốc hay Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, tại buổi họp, ThS Lương Chấn Quang cũng báo cáo tình hình một số bệnh truyền nhiễm thời gian qua.

Tính đến tuần 31/2025, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 36.141 ca và 11 ca tử vong do tay chân miệng. So với năm 2024, số ca mắc tăng 31,7%, song số ca gần đây đã giảm mạnh xuống dưới mức trung bình, kèm theo số trường hợp nặng cũng giảm. Tuy nhiên, theo dự báo, bệnh sẽ có sự gia tăng vào đầu năm học sắp tới.

Trong khi đó, sởi ghi nhận 38.850 ca và 7 ca tử vong. Những tuần gần đây, ngành y tế chỉ ghi nhận khoảng 56 ca mắc mới/tuần. So với những tuần đỉnh điểm với gần 4.000 ca/tuần, bệnh đã có sự giảm rõ rệt.

Bệnh do não mô cầu có sự gia tăng bất thường so với năm 2024, tăng từ 5 ca và không tử vong (năm 2024) lên 22 ca và 2 ca tử vong (tính đến 3/8/2025).

Bệnh dại ghi nhận 13 trường hợp tại Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau, gây lo ngại vì một số tỉnh từng tuyên bố an toàn.

Bạch hầu tăng 2 ca và 1 ca tử vong, trong khi năm 2024 không ghi nhận ca nào. Liên cầu lợn tăng từ 8 ca lên 10 ca và không tử vong.

Đậu mùa khỉ giảm từ 1.280 ca và 3 ca tử vong năm 2024 xuống 66 ca và 3 ca tử vong năm 2025, giảm 95,5%.

Ho gà giảm từ 220 ca và 1 ca tử vong năm 2024 xuống 120 ca và 1 ca tử vong năm 2025, giảm 9,8%.