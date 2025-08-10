Hà Nội bắn pháo hoa tối nay

Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP Hà Nội phối hợp với báo Nhân dân tổ chức, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 8 phút từ 22h ngày 10/8.

Màn pháo hoa này có quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9 (Ảnh: CTV).

Hà Nội cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9 tại hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội.

Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.