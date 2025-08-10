Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trong khu chung cư

Sáng 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ, có hành vi hành hung liên tiếp một phụ nữ trước mặt các cháu nhỏ. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại sảnh thang máy khu chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Theo hình ảnh clip ghi lại, khoảng 22h ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư nêu trên, một người đàn ông xăm trổ có hành vi vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen. Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ liên tục đấm, tát người phụ nữ mặc áo đen (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại ở đó, khi người phụ nữ này lùi lại và né tránh thì tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên đá, đấm vào người. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn người đàn ông hành hung nạn nhân mặc áo đen.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.

Đáng chú ý, trong quá trình người đàn ông xăm trổ hành hung người phụ nữ mặc áo đen, có một người phụ nữ khác đeo kính đi tới quan sát nhưng không có hành động can ngăn mà chỉ đứng nhìn (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số mọi người tỏ ra phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ của người đàn ông xăm trổ trong sự việc.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ chung cư tới can ngăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan tới sự việc, sáng 10/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Khánh Hòa, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt xác nhận thông tin và cho biết, sự việc xảy ra vào đêm 9/8.

Theo ông Hòa, nạn nhân trong sự việc là chị N.T.T. (SN 1997). Sau khi xảy ra sự việc, chị T. tới công an phường để trình báo sự việc. Chị T. cho biết đã bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi hành hung bằng tay, chân tại sảnh B1, hành lang 1 chung cư SkyCentral 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã cho chị T. đi khám, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc.