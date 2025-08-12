Dự kiến hơn 250 công trình tổng vốn 1,2 triệu tỷ mừng 80 năm Quốc khánh

Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11/8, Bộ đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8 với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan liên quan.

Ông nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu để tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định.

Cũng trong cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian đánh giá về nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bày tỏ xúc động trước những khán đài rực đỏ màu cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người cùng cất tiếng hát vang bài Tiến quân ca, Thủ tướng cho rằng các chương trình đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng yêu nước của các nghệ sĩ, ban tổ chức, những người thực hiện chương trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trước đó, ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị chuỗi các sự kiện quan trọng, trong đó có Triển lãm thành tựu đất nước có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Ông đề nghị các đơn vị chú trọng đảm bảo các vấn đề về an toàn, giao thông, tiến độ, đồng thời đã chia sẻ với ekip và các nghệ sĩ về vai trò quan trọng của văn hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, văn hóa có tính dân tộc - khoa học - đại chúng, văn hóa còn thì dân tộc còn.

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực văn hóa, với các mục tiêu: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống hơn 4.000 năm lịch sử; phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghệ sĩ được cống hiến hết mình cho nghệ thuật và sống được bằng nghề...