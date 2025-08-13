Ford chi 5 tỷ USD làm xe bán tải điện rẻ như Ranger, tự sản xuất pin

Ford vừa công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD (tương đương hơn 131 nghìn tỷ đồng) cho công tác phát triển nền tảng Ford Universal EV Platform và mô hình sản xuất Ford Universal EV Production System độc quyền cho loạt ô tô điện hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, sản phẩm đầu tiên của dự án này là xe bán tải cỡ trung chạy điện với giá khởi điểm mục tiêu chỉ 30.000 USD (khoảng 757 triệu đồng). Để dễ hình dung, Ford Ranger tại Mỹ có giá từ 33.350 USD (khoảng 842 triệu đồng).

Xe dự kiến đến tay khách hàng vào năm 2027, không chỉ phục vụ cho khu vực Bắc Mỹ mà còn nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Mục tiêu nhất quán của Ford là “hệ sinh thái tối giản, hiệu quả, linh hoạt nhằm tạo ra những ô tô điện có giá bán thấp, công nghệ cao” (Ảnh: Ford).

Ford cho biết xe bán tải mới sở hữu nội thất rộng rãi hơn Toyota RAV4 2026, cốp trước giống “đàn anh” F-150 Lightning và thùng sau đủ dài cho ván lướt sóng. Thậm chí, xe chỉ mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc từ 0-97km/h - ngang ngửa coupe thể thao Ford Mustang sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp.

Một điểm đáng quan tâm là mọi xe điện của Ford từ đó về sau sẽ được trang bị pin LFP thay vì NCM như F-150 Lightning hay một số phiên bản Mustang Mach-E.

Lợi thế của loại pin này là tính gọn nhẹ, độ an toàn cao và không chứa cobalt lẫn nickel, từ đó giảm giá bán. Pin đóng vai trò như sàn xe, giúp hạ trọng tâm và cải thiện độ cách âm, cứng vững của phương tiện, đồng thời đảm bảo khoang xe thoải mái.

Hãng khẳng định không nhập khẩu pin LFP từ nước ngoài mà sẽ chế tạo ngay tại Mỹ, cụ thể là nhà máy pin LFP BlueOval Battery Park Michigan đang được xây dựng.

Nền tảng Ford Universal EV Platform tối ưu cho đa dạng kiểu dáng, từ xe du lịch (sedan, hatchback, SUV) cho đến xe thương mại (xe bán tải, xe van) (Ảnh: Ford).

Thương hiệu hứa hẹn phương tiện dùng Ford Universal EV Platform có mức giá “dễ chịu” cùng cảm giác lái thú vị, khả năng tùy biến linh hoạt và nhiều trang bị tiên tiến, phần mềm tối ưu hỗ trợ cập nhật từ xa (OTA).

Ngoài ra, CEO Jim Farley chia sẻ rằng nền tảng này tiết kiệm 20-25% lượng linh kiện và 40% trạm làm việc so với các xe Ford khác. Đơn cử như hệ thống dây điện trên xe bán tải thuần điện rẻ hơn Ranger sẽ ngắn hơn 1,2km và nhẹ hơn 10kg so với SUV điện Mustang Mach-E sắp ra mắt Việt Nam.

Bên cạnh 3 tỷ USD dành cho nhà máy pin LFP, Ford còn “rót” 2 tỷ USD vào nhà máy lắp ráp xe ở Louisville nhằm nâng cấp lên mô hình sản xuất Ford Universal EV Production System.

Thay vì chỉ một dây chuyền kéo dài, mô hình “cây lắp ráp” mới bao gồm ba “nhánh” vận hành cùng lúc - tương ứng với đầu, thân, đuôi xe. Riêng thân xe đi kèm bộ pin sẽ được lắp đặt nội thất, sau đó nối với hai thành phần còn lại ở cuối quy trình.

Đầu và đuôi xe ra đời bằng kỹ thuật đúc khuôn nhôm liền khối giống Tesla, thay vì ghép từ vô số mảng nhỏ với nhau (Ảnh: Ford).

Theo Ford, cách làm này góp phần đẩy nhanh quá trình lắp ráp và tốn ít không gian hơn, đồng thời mang đến môi trường làm việc lý tưởng, bảo vệ sức khỏe hơn đáng kể cho người lao động.

Tổ hợp Ford Universal EV giúp rút ngắn thời gian chế tạo xe tối đa 40% so với các sản phẩm hiện được xuất xưởng tại nhà máy Louisville. Thời gian dư ra được tận dụng nhằm mở rộng hệ thống “tự cung, tự cấp” linh kiện và tăng cường yếu tố tự động hóa, qua đó nâng cao chất lượng thành phẩm và hạn chế chi phí sản xuất.

Sau khi đi vào hoạt động, hai nhà máy của Ford dự kiến tạo ra việc làm cho gần 4.000 nhân công tại Mỹ.

Nước đi của thương hiệu xe hơi hơn 122 năm tuổi này được giới chuyên gia đánh giá là cần thiết, trong bối cảnh các nhà sản xuất mới nổi tại Mỹ hay Trung Quốc đang dần khẳng định năng lực của mình thông qua sản phẩm sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, cấu hình ấn tượng.