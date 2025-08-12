Doanh nghiệp TPHCM nêu thách thức khi chuyển đổi xe điện

Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) vừa trình UBND thành phố kết quả tổng hợp ý kiến doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe điện về chính sách chuyển đổi giao thông xanh, trong đó có đề án Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ xe công nghệ và giao hàng tại TPHCM.

Theo HIDS, nhìn chung các chuyên gia và doanh nghiệp đồng thuận cao về mục tiêu, tính cấp thiết của nhiệm vụ chuyển đổi xanh, kiểm soát khí thải trong lĩnh vực giao thông tại TPHCM, bao gồm "điện hóa" xe buýt; “phủ xanh” vùng phát thải thấp tại Côn Đảo, Cần Giờ; "điện hóa" xe công nghệ, giao hàng.

TPHCM đang xây dựng đề án chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy công nghệ trên địa bàn từ chạy xăng sang chạy điện (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Các doanh nghiệp cũng thống nhất việc chuyển đổi cần có lộ trình, ưu tiên áp dụng trước với xe buýt, taxi công nghệ, xe dịch vụ; triển khai trước ở Cần Giờ, Côn Đảo; lộ trình cần gắn với điều kiện thực tế của thành phố, kèm theo chính sách phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp và các nhóm yếu thế.

Tuy ủng hộ về mặt chủ trương, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng nêu nhiều vấn đề cần giải quyết, như: khả năng tiếp cận tài chính của nhóm tài xế phải chuyển đổi phương tiện; giá mua xe điện còn cao; tài xế khó tiếp cận vốn vay do thiếu hộ khẩu thường trú, khó chứng minh thu nhập...

Hạ tầng trạm sạc cũng chưa đáp ứng nhu cầu, chủ yếu tập trung ở trung tâm. Quãng đường di chuyển của một số mẫu xe điện (100-120km/lần sạc) chưa phù hợp với tần suất hoạt động của tài xế (8-12 giờ/ngày).

Các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo để có nguồn điện sạch, tránh tình trạng “xe điện hóa, nhưng điện không sạch”. Vấn đề pin hỏng, pin hết hạn sử dụng cũng đặt ra thách thức lớn về xử lý chất thải nguy hại.

Để chính sách chuyển đổi xanh giao thông của TPHCM được triển khai hiệu quả, HIDS kiến nghị UBND thành phố sử dụng các cam kết từ doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe điện, xây dựng cơ chế phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, đặc biệt là dự án điện hóa xe buýt và sử dụng năng lượng xanh toàn thành phố.

Viện cũng đề nghị thành phố sử dụng kết quả các hội thảo, khảo sát, lấy ý kiến tài xế về khó khăn, thách thức khi chuyển đổi sang xe điện để có cơ sở triển khai đề án “điện hóa" xe ôm cộng nghệ, xe máy giao hàng tại TPHCM.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái xe điện" tại TPHCM để mời góp ý, đề xuất chính sách chuyển đổi xanh.