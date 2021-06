Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An nói: "Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an TP Vinh lập 13 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã được huy động, phối hợp quân đội, cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên... thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại các chốt phong tỏa nói trên" (Ảnh: Hoàng Lam).