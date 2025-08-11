Phó Tổng thống Mỹ nói về khả năng thỏa thuận hòa bình Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 10/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu rõ, việc giải quyết xung đột Ukraine nên dựa trên các đường giới tuyến hiện tại của cuộc chiến. Ông mô tả đây là một nền tảng thực tế, dù chưa hoàn hảo, cho một nền hòa bình thông qua đàm phán.

“Nếu dựa vào đường tiếp xúc hiện tại giữa Nga và Ukraine, chúng tôi sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận đàm phán mà cả người Ukraine và người Nga đều có thể chấp nhận… nơi mà tiếng súng sẽ chấm dứt", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Đó sẽ không phải là điều khiến ai quá vui mừng. Cả Nga và Ukraine có thể cuối cùng đều sẽ không hài lòng với nó”.

Ông Vance cho hay, Mỹ đang làm việc để sắp xếp các cuộc đàm phán 3 bên giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Phó Tổng thống Vance, mục tiêu của các cuộc gặp cấp lãnh đạo là tìm ra một thỏa thuận hòa bình khả thi, song ông không tiết lộ chi tiết về nội dung của thỏa thuận tiềm năng.

Mặc dù vậy, ông cho rằng, việc 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine gặp nhau trước khi nói chuyện với Tổng thống Trump sẽ không mang lại hiệu quả.

“Chúng tôi đang ở thời điểm phải tìm cách, thẳng thắn mà nói, thu xếp lịch trình và những vấn đề tương tự, để 3 nhà lãnh đạo có thể ngồi lại và bàn về việc kết thúc cuộc xung đột này”, ông nêu rõ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance cũng tiết lộ, Mỹ sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tạo điều kiện thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi muốn đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này", ông Vance nhấn mạnh, giải thích rằng việc cắt giảm hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan. Ông cho biết, Mỹ sẽ tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để đạt được hòa bình.

Ông Trump mới đây thông báo, ông sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng nói, Nga và Ukraine đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn có thể kết thúc cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi, và thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine nhượng một phần lãnh thổ đáng kể.

Ông Vance mô tả cuộc gặp này được mô tả là "một bước đột phá lớn của ngoại giao Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cuối tuần qua tuyên bố Ukraine không thể vi phạm hiến pháp về các vấn đề lãnh thổ, và bất cứ quyết định nào về xung đột ở Ukraine đều phải có sự tham gia của Kiev.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay, ông Trump sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh với cả 2 nhà lãnh đạo, nhưng hiện tại Nhà Trắng vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo đề nghị của ông Putin.