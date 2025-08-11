Ô tô con bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đếm 10/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 22h40 cùng ngày, tại km67+180 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội (địa phận phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ việc ô tô con bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên đường.

Chiếc ô tô con bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, ô tô BKS 88A-059.xx do anh N.T.Đ. (SN 2003, quê Phú Thọ) điều khiển, khi đi tới địa điểm nêu trên bất ngờ bốc cháy.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng dập tắt đám cháy, phần luồng giao thông, làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bốc cháy ngùn ngụt, nằm sát làn khẩn cấp.

Theo cảnh sát, bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và làm rõ nguyên nhân sự việc.