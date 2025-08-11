Hình ảnh tài sản gần 7 tỷ đồng của một gia đình hóa thành than

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thiệt hại 3 căn nhà gỗ liền kề kèm nhiều tài sản của gia đình ông N.V.T. (SN 1964), trú tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ cháy 3 căn nhà gỗ tiền tỷ ở Hà Tĩnh (Video: Dương Nguyên).

Ông N.VT. cho biết khoảng 11h ngày 10/8, ông cùng vợ là bà N.T.L. vừa ăn cơm trưa xong. Hai ông bà vào phòng tại căn nhà chính (nhà có khung, cột gỗ, xây tường bao xung quanh) của gia đình nghỉ ngơi.

"Con cái đi vắng, chúng tôi chưa kịp chợp mắt thì ngửi thấy mùi khét kèm nhiều tiếng nổ ở căn nhà gỗ bên cạnh. Tôi chạy ra kiểm tra và phát hiện đám cháy", ông T. kể.

Ông T. vội vàng kích hoạt máy bơm bằng cách cắm điện để dẫn nguồn nước xử lý đám cháy. Song, hệ thống điện của căn nhà đã mất do bị chập cháy.

Hai ông bà hô hoán hàng xóm tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Thời tiết tại địa phương lúc xảy ra vụ cháy có nắng nóng gần 40 độ C, gió mạnh khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội, lửa kèm khói bốc cao hàng chục mét lan nhanh sang 2 căn nhà làm bằng gỗ khác.

Chính quyền, cảnh sát huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng vài giờ, ngọn lửa được khống chế, song 3 căn nhà gỗ và vật liệu bằng gỗ của 2 căn nhà chưa dựng khác cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Trong hình, căn nhà bùng phát ngọn lửa bị đổ sập, cháy thành than.

Ông T. làm nghề buôn bán nhà gỗ, dựng sẵn trong khuôn viên vườn, sân nhà để bán cho người có nhu cầu và căn nhà cũng đã bị lửa thiêu cháy.

Căn nhà trong hình đã có khách trả giá 500 triệu đồng, trả trước 300 triệu đồng nhưng đã bị cháy hoàn toàn.

"Khi lửa bùng phát quá lớn, hai vợ chồng tôi chạy thoát thân, nhiều tiền mặt, vàng, tài sản trong nhà không kịp lấy. Chúng tôi đã mất nhà ở, tài sản, giờ còn lâm cảnh nợ nần", ông T. buồn bã chia sẻ.

Những bộ bàn ghế, sạp gỗ cỡ lớn trị giá hàng trăm triệu đồng trong nhà cũng bị thiêu rụi.

Mái tôn sân của căn nhà bị sém đen, biến dạng, xiêu vẹo.

Nhiều tài sản khác và chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Ngọn lửa, sức ép của vụ hỏa hoạn cũng khiến nhiều cây ăn quả trong vườn khô héo.

Nhiều người địa phương bàng hoàng, xót xa khi gia đình hàng xóm trở nên trắng tay sau vụ hỏa hoạn. Chiều 10/8, họ có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình ông T. dọn dẹp.

Theo chủ nhà và lãnh đạo địa phương, những căn nhà bị cháy làm bằng gỗ quý như lim và dổi. Tổng thiệt hại tài sản ước tính gần 7 tỷ đồng.

Vị trí xảy ra vụ cháy - chấm đỏ (Ảnh: Google Maps).