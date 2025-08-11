Những khoảnh khắc tự hào "Tổ quốc ở trong tim"

Tối 10/8, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đêm nhạc bùng nổ, đầy cảm xúc với sân khấu hoành tráng, những tiết mục hào hùng, ý nghĩa xuyên suốt gồm 3 chương: "Dáng hình đất nước", "Giai điệu tự hào", "Tổ quốc trong tim" (Ảnh: Mạnh Quân).

Sân khấu được thiết kế hiện đại với quy mô lớn, được chia thành 4 khu vực mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.

Mở đầu chương trình với bài hát "Tiến Quân ca" được biểu diễn bởi Nhóm chiến sĩ trường Sĩ quan Lục quân 1 và nhóm thiếu nhi Sao Tuổi Thơ gây ấn tượng mạnh cho khán giả ngay tiết mục đầu tiên (Ảnh: Mạnh Quân).

Chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các khán đài gần như chật kín chỗ (Ảnh: Mạnh Quân).

Mỗi tiết mục trong chương trình là một lát cắt lịch sử nhưng được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Được kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu đại nhạc hội, được chiếu qua hệ thống màn hình led cỡ lớn, giúp người xem trải nghiệm toàn bộ các tiết mục trọn vẹn nhất ở mọi góc nhìn.

Sân khấu trở nên hùng tráng, với những bản hùng ca đi cùng năm tháng với sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Đăng Dương, nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm,... (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong chương 1 "Dáng hình đất nước", liên khúc Đường lên phía trước - Hò kéo pháo được ca sĩ Đông Hùng thể hiện khiến cả sân Mỹ Đình như nổ tung khi hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo lời bài hát (Ảnh: Mạnh Quân).

Mỗi tiết mục trong đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim” tái hiện lại các dấu mốc lịch sử của đất nước, mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc, đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.

Chương trình được đầu tư chỉnh chu cho từng khung hình, từng tiết mục đều được chăm chút tỉ mỉ từ âm thanh, ánh sáng, cho tới câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt (Ảnh: Hải Long).

Chương trình “Tổ quốc trong tim” từ đầu đến cuối đều gắn liền với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nhấn đặc biệt nhất của đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945–9/5/2025) (Ảnh: Mạnh Quân).

Hình ảnh 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện màn diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ trong tiếng hò reo cổ vũ đầy tự hào của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Hải Long - Thành Đông).

Hàng chục nghìn khán giả bùng nổ, reo hò đầy tự hào khi chứng kiến 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễu binh đi dọc dưới mặt sân Mỹ Đình (Ảnh: Hải Long).

Bầu không khí bên dưới các khán đài bùng nổ với những hình ảnh hào hùng, những giai điệu âm nhạc khơi gợi lòng tự hào dân tộc (Ảnh: Hải Long - Thành Đông).

Điểm nhấn trong chương 2 "Giai điệu tự hào" là sự xuất hiện của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: xạ thủ Phạm Quang Huy, cầu thủ Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế.

Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Phần cuối của chương trình là chương 3 "Tổ quốc trong tim" với sự xuất hiện của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, ban nhạc Oplus... Mang đến những ca khúc trẻ trung, những giai điệu mang âm hưởng ngợi ca đất nước và các vùng miền (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nhấn cuối của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại đại nhạc hội kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân phấn khích xem pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Đông đảo người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo hoa tầm cao kết hợp với màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng lung linh màu sắc tại sân vận động Mỹ Đình ở cuối đêm nhạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 8 phút nhìn từ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Hải Long).

Đại nhạc hội quốc gia "Tổ quốc trong tim" khép lại với màn pháo hoa tầm cao 300 quả, 60 giàn pháo hoa tầm thấp kết hợp màn trình diễn âm thanh, ánh sáng rực rỡ sắc màu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).