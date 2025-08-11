Xe đạp vượt đèn đỏ, chạy vào làn ô tô trên đại lộ ở TPHCM

Thời gian gần đây, nhiều người tiếp tục phản ánh tình trạng người đi xe đạp không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Theo người dân, tình trạng này xảy ra thường xuyên từ 4h đến 6h. Trong khoảng thời gian này, nhiều người đi xe đạp vượt đèn đỏ, chạy vào làn ô tô, thậm chí chạy thành đoàn, dàn hàng trên đường bất chấp nguy hiểm.

Người đi xe đạp chạy thành đoàn trong làn ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) nhiều người đi xe đạp không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ. Một số người đi xe đạp khác khi đèn chưa chuyển xanh đã chạy lên chắn hết vạch kẻ đường của người đi bộ.

Không chỉ vượt đèn đỏ, nhiều người đi xe đạp còn không chấp hành biển báo, dàn hàng chạy vào làn ô tô.

Thường xuyên di chuyển trên đại lộ Phạm Văn Đồng, anh Phạm Sơn Trung (tài xế ô tô), cho biết, nhiều lần anh bắt gặp cảnh người đi xe đạp vượt đèn đỏ, chạy vào làn ô tô trên tuyến đường này.

"Trước 6h, các xe trọng tải lớn như xe đầu kéo container, xe tải, xe khách còn lưu thông trên đường này, nhiều người đạp xe chạy vào làn ô tô, đi song song với các xe lớn rất nguy hiểm", anh Trung nói.

Người đi xe đạp vượt đèn đỏ tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại đường Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm, xe máy được chạy vào 1 làn bên phải ngoài cùng trong 4 làn ô tô, tuy nhiên nhiều người không nhìn bảng báo nên lầm tưởng xe đạp cũng được chạy vào làn này.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Kha Vạn Cân, song song với đại lộ Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, tại các tuyến đường lớn xung quanh thành phố, hình ảnh người đi xe đạp vượt đèn đỏ cũng thường xuyên xuất hiện.

Mới đây, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh đoàn người đi xe đạp vượt đèn đỏ tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - ĐX 082, phường Chánh Hiệp, TPHCM vào rạng sáng 5/8. Dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của nhóm người này.

Nhiều người đi xe đạp vượt đèn đỏ vào sáng sớm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chơi xe đạp đua hơn 20 năm, ông Trạch (ngụ TPHCM), cho biết, khi bàn luận về vấn đề người đi xe đạp vi phạm luật giao thông, trong cộng đồng môn thể thao này chia làm hai luồng ý kiến.

Một bên cho rằng, sáng sớm đường vắng nên không nguy hiểm. Bên còn lại họ phản đối vì rạng sáng cũng có nhiều người đi làm sớm, đạp xe vượt đèn đỏ như vậy rất dễ xảy ra va chạm giao thông.

"Việc đạp xe vượt đèn đỏ, phóng vào làn ô tô như vậy là quá nguy hiểm. Bên cạnh đó còn gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của cộng đồng xe đạp đua. Theo tôi, vấn đề này nằm ở ý thức của mỗi người. Đường đã có biển báo, CSGT thường xuyên tuyên truyền vậy mà họ vẫn cứ vi phạm. Cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc xử phạt", ông Trạch bày tỏ.

Người đi xe đạp không tuân thủ vạch kẻ đường, chắn hết phần đường của người đi bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên, luật sư Châu Minh Khoa, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, Luật giao thông đường bộ quy định xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. Việc điều khiển xe đạp tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đi đúng làn đường quy định là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 168, người đi xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có thể bị phạt 150.000-250.000 đồng; người điều khiển xe đạp có hành vi đi không đúng phần đường quy định có thể bị phạt 100.000-200.000 đồng; người đi xe đạp vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển có thể bị phạt 300.000-400.000 đồng.

Trong trường hợp người đi xe đạp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác ở mức độ nghiêm trọng thì người đi xe đạp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bổ sung 2017, năm 2025) với khung hình cao nhất lên đến 15 năm tù.