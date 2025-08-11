NATO dự đoán kết quả cuộc gặp của Tổng thống Nga, Mỹ về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Nhà Trắng).

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, sẽ là một "phép thử" cho ý định của Nga về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Rutte dự đoán, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ lần này có thể không dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, đây sẽ là một bước “quan trọng” để đánh giá sự sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột.

“Việc tổ chức cuộc gặp là vô cùng quan trọng", ông Rutte nói.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải tính đến quyền tự quyết và vị thế quốc gia có chủ quyền của Ukraine.

Ông Rutte cũng bày tỏ tin tưởng rằng ông Trump sẽ ủng hộ việc tiếp tục cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Ông cũng chỉ ra những hành động gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump là bằng chứng cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc tìm hướng giải quyết cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo NATO, các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện chắc chắn sẽ có sự tham gia của Ukraine và châu Âu.

"Rõ ràng, khi nói đến các cuộc đàm phán hòa bình, lệnh ngừng bắn và những gì diễn ra sau đó - về lãnh thổ, về các đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ukraine sẽ phải tham gia", Tổng Thư ký NATO tuyên bố.

Ông Rutte cho biết việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ tiếp tục bất kể kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Tổng thư ký NATO xác nhận hai gói viện trợ đầu tiên từ Hà Lan và các nước Scandinavia đã đến nơi. Dự kiến sẽ có thêm nhiều thông báo trong những ngày và tuần tới, cho thấy sự hỗ trợ liên tục của các nước dành cho Ukraine.

"Về cơ bản, Tổng thống Trump đang mở lại cánh cổng viện trợ quân sự cho Ukraine, do châu Âu và Canada chi trả, điều mà tôi cho là hoàn toàn hợp lý và công bằng", ông Rutte nói.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh khoản viện trợ mới bổ sung cho sự hỗ trợ hiện có của châu Âu, bao gồm các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. NATO điều phối việc cung cấp viện trợ để đảm bảo Kiev có đủ nguồn lực cần thiết cho các hoạt động tác chiến và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Nếu hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Lần cuối cùng ông Putin gặp một Tổng thống Mỹ là cuộc gặp diễn ra với ông Joe Biden tại Thụy Sĩ vào tháng 6/2021.

Điện Kremlin cho rằng đây sẽ là cuộc gặp “mang tính lịch sử”, đồng thời hy vọng hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga.

Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng chưa được công bố, nhưng ông Trump nói rằng việc chấm dứt chiến sự có thể sẽ liên quan đến “một số trao đổi lãnh thổ để đôi bên cùng có lợi". Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ về vấn đề này.