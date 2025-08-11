Thị trường máy tính sôi động mùa tựu trường 2025

Trong đó, phân khúc laptop văn phòng (10-15 triệu đồng) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, phân khúc trung cấp với các dòng laptop gaming, đồ họa (18-22 triệu đồng) cũng có doanh số cao bởi nhu cầu mua sắm từ nhóm người dùng làm việc đồ họa, sinh viên ngành công nghệ, thiết kế, kỹ thuật.

AI PC trở thành động lực tăng trưởng chính cho thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Anh).

“Khi chọn mua laptop mới, cấu hình phù hợp là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, người dùng còn chú ý đến những vấn đề khác như thời lượng sử dụng pin hay thiết kế mỏng nhẹ, dễ mang theo khi di chuyển.

Vài năm gần đây, laptop AI ngày càng trở nên phổ biến. Những tính năng AI hỗ trợ học tập và làm việc như tự động ghi chú, tóm tắt nội dung, khử ồn, nhận diện khuôn mặt, tối ưu hiệu suất cũng được khách hàng quan tâm”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc Asus khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết tiềm năng tăng trưởng của AI PC tại Việt Nam là rất lớn (Ảnh: Quỳnh Anh).

Thị trường AI PC đã tăng trưởng nhanh chóng trong năm qua, và xu hướng này đang lan rộng tại Việt Nam.

Hiện tại, AI PC được hãng phân loại thành 3 nhóm chính, bao gồm AI phổ thông (everyday AI PC), AI thế hệ mới (next-generation AI PC) và AI nâng cao (Advanced AI).

“Nếu tính cả ba nhóm này, AI PC hiện chiếm khoảng 20-30% tổng thị trường máy tính tại Việt Nam. Một số quốc gia láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á đã vượt qua mốc 50%. Mặc dù thị phần hiện tại của Việt Nam còn khiêm tốn, nhưng tiềm năng tăng trưởng là rất lớn.

Người tiêu dùng Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, rất nhanh nhạy với công nghệ và sẵn sàng tiếp cận các tính năng mới như AI, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị phần AI PC trong thời gian tới”, ông Peter Chang- Tổng Giám đốc Asus khu vực châu Á - Thái Bình Dươngchia sẻ.

Trong khi đó, ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Asus, cho biết vào năm ngoái khi chiếc Copilot+ PC đầu tiên ra mắt, thị phần của dòng sản phẩm này trong phân khúc tiêu dùng tại Việt Nam chỉ dưới 1%. Đến nay, con số này đã tăng lên khoảng 4-5%.

Theo ông, nhu cầu tổng thể tại thị trường Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc AI PC. Về giá bán và khả năng tiếp cận thị trường đại chúng, khoảng cách giá giữa AI PC và laptop thông thường đang dần thu hẹp.

Các chuyên gia đánh giá, giống như nhiều công nghệ mới khác, thế hệ đầu tiên của AI PC thường có mức giá cao hơn. Khi các thế hệ tiếp theo được tung ra, giá sẽ dần dễ tiếp cận hơn. Với sự hỗ trợ từ các hãng cung cấp CPU như Intel, AMD và Qualcomm, giá thành sẽ tiếp tục giảm.

Trên thực tế, mức giá của những chiếc laptop AI đang dần trở nên dễ tiếp cận hơn. Trong năm 2024, phần lớn AI PC được bán ra tại thị trường Việt Nam có mức giá 30-40 triệu đồng. Đến nay, người dùng đã có nhiều lựa chọn khác nhau khi muốn mua AI PC trong phân khúc 18-20 triệu đồng.

“AI đang trở thành trợ thủ đắc lực cho học tập và sáng tạo, giúp thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ ở học sinh, sinh viên. Trong mùa Back to school 2025, hệ thống cũng triển khai nhiều ưu đãi tập trung vào thiết bị tích hợp AI và dịch vụ hỗ trợ học tập hiệu quả”, đại diện FPT Shop cho biết.