Miền Bắc giảm nắng nóng, có nơi mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 11/8, khu vực Bắc Bộ giảm nhiệt, chỉ còn nắng nóng cục bộ một số nơi ở trung du và đồng bằng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo trạng thái thời tiết này ở miền Bắc duy trì đến khoảng ngày 19/8.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam khu vực từ Quảng Trị trở vào cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 12/8, nắng nóng ở miền Trung chỉ còn cục bộ vài nơi.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm 11/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc những ngày tới chỉ còn nắng nóng cục bộ, nhiều nơi mưa to (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 11/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có nắng nóng cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng đồng bằng 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Khánh Hòa 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.