Muỗi đốt truyền bệnh Chikungunya lưu hành tại nhiều địa phương

Nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào nước ta?

Lý giải về sự gia tăng ca mắc Chikungunya tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn cho biết thời điểm này đang là mùa mưa của nhiều nước ở khu vực Bắc bán cầu, tạo môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển, dẫn đến gia tăng mật độ muỗi và làm lây lan virus nhanh chóng.

Đồng thời, sự gia tăng đi lại giữa các nước vào mùa hè cũng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan sang các khu vực, địa phương và quốc gia khác.

Muỗi truyền bệnh Chikungunya chủ yếu đốt vào ban ngày, có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn (Ảnh: WHO).

Trong nước, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chưa ghi nhận trường hợp mắc Chikungunya từ các địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc.

“Trong khi đó, muỗi Aedes truyền bệnh đã lưu hành tại nhiều địa phương ở nước ta. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng là rất cao”, ông Sơn nhận định.

Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với WHO để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya, kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống phù hợp tại Việt Nam.

Triệu chứng của bệnh Chikungunya

Theo ông Sơn, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, không lây trực tiếp từ người sang người mà qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Các triệu chứng thường xuất hiện từ 4 đến 8 ngày (dao động 2 – 12 ngày) sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Bệnh đặc trưng bởi sốt cao khởi phát đột ngột, thường kèm đau khớp dữ dội.

Dấu hiệu phổ biến khác gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban. Các triệu chứng tương tự sốt xuất huyết Dengue, nhưng Chikungunya thường gây đau và sưng khớp rõ hơn, trong khi sốt xuất huyết Dengue hay kèm xuất huyết nhiều hơn.

Người dân không nên tự ý chẩn đoán hoặc điều trị tại nhà. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Làm gì để phòng bệnh?

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau.

Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya:

- Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày.

- Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

- Hằng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.

- Hằng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

- Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh Chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống Chikungunya.