CĐV Đông Nam Á thán phục chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam

"Chúc mừng bóng chuyền nữ Việt Nam. Các bạn xứng đáng với điều đó. Xin được gửi lời chúc từ Thái Lan", tài khoản Watthana Saen-u-dom bày tỏ trên trang We Love Asean chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước tuyển Thái Lan để giành chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025 trên sân nhà Ninh Bình.

Các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam ăn mừng sau một tình huống đánh bóng tốt và ghi điểm (Ảnh: Asean Urbanit).

Ở chặng 1 SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam từng để thua Thái Lan với tỷ số 2-3 trên đất Thái. Chính vì vậy, thầy trò HLV Tuấn Kiệt quyết tâm phục thù đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà Ninh Bình tại chặng 2.

Đây là trận đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn khi bị Thái Lan dẫn trước 2-0. Thế nhưng, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã xuất sắc tạo nên màn ngược dòng khó tin để thắng ngược với tỷ số 3-2.

Đặc biệt ở set chung kết, tuyển nữ Việt Nam dù dẫn trước Thái Lan với tỷ số 9-5 nhưng bị đối thủ san hòa 14-14. Thế nhưng ở thời điểm quyết định, các cô gái vàng của tuyển nữ Việt Nam vẫn bình tĩnh để giành 2 điểm số quan trọng và thắng chung cuộc 16-14, qua đó lập dấu mốc lịch sử lần đầu tiên thắng tuyển nữ Thái Lan sau 20 năm với chuỗi 40 trận toàn thua.

"Chúc mừng Việt Nam. Một chiến thắng rất xứng đáng", tài khoản Poompat Thongkam đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Chúc mừng bóng chuyền nữ Việt Nam. Hôm nay các bạn chơi rất tốt", tài khoản Supa Kit cũng lên tiếng ca ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Tuấn Kiệt.

Bích Tuyền (trái ăn mừng cùng đồng đội sau chiến thắng lịch sử của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trước Thái Lan (Ảnh: Asean Urbanit).

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã làm việc chăm chỉ để gặt hái thành quả. Các bạn xứng đáng với chiến thắng này", tài khoản River Abadia đến từ Philippines bình luận.

"Đây là một trận đấu rất thú vị. Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị rất tốt, mặc dù đã thua 2 set đầu. Hôm nay đội Thái Lan thua nhưng phải chấp nhận trình độ của tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu này rất hay, cầu thủ hai đội đều đã cố gắng hết sức", tài khoản Boston Taylor đến từ Singapore khẳng định.

"Cách đây vài năm đội tuyển bóng chuyền nữ của mình còn thua cả đội U20 Thái Lan ngay trên sân nhà ở VTV Cup, còn bây giờ đội tuyển quốc gia của mình còn thắng đội tuyển quốc gia của họ. Thật không thể tin được", tài khoản Ngoc Tung đến từ Việt Nam chốt lại.