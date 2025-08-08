Cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm công nghệ ở TPHCM

Ngày 8/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989), cho biết, khoảng 8h ngày 6/8, em gái chị là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ), đi làm như thường ngày.

Mai lên xe ôm công nghệ sau đó không trở về nhà (Ảnh: Người thân cung cấp).

30 phút sau, công ty gọi về báo Mai không đến nơi làm việc. Lúc này, chị Lan gọi điện nhiều lần nhưng không thấy em gái trả lời. Lo lắng cho em gái, chị Lan xin nghỉ làm về nhà kiểm tra camera an ninh.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, Mai lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.

"Trước đó, em gái tôi hoàn toàn bình thường. Thời điểm rời khỏi nhà, Mai mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Cả gia đình tôi đang rất lo lắng, chia nhau đi tìm Mai", chị Lan nói.

Người dân có thông tin về Mai, vui lòng liên hệ người nhà qua số điện thoại: 0703.723.850.