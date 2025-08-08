Nam tài xế yêu cầu CSGT "test" máy trước khi đo nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 7/8, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) lập tổ tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Thanh Nhàn - Bạch Mai (Hà Nội).

Cảnh sát cho biết, ngoài việc kiểm soát các hành vi vi phạm vào ban ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát các trường hợp vi phạm vào khung giờ ban đêm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - đây được đánh giá là khung thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm, trong đó có cả những trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung về nồng độ cồn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đêm 7/8 (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện ông L.V.M. (63 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,535mg/lít khí thở. Nói với cảnh sát, nam tài xế cho biết buổi tối cùng ngày có uống 2 cốc bia, đang trên đường về nhà thì bị cảnh sát xử lý.

"Trong lúc đi ăn tối, tôi có uống 2 cốc bia, không ngờ mức vi phạm lại cao như vậy. Tôi xin chấp nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng", ông M. trình bày khi bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Đáng chú ý, ngoài các trường hợp chấp hành việc kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng thì còn có những trường hợp bỏ đi, không chịu ký biên bản vi phạm. Đơn cử như trường hợp của anh Đ.M.H. (46 tuổi, ở phường Tương Mai, Hà Nội).

Khi bị cảnh sát lập biên bản, anh H. đã bỏ đi cùng vợ và không chịu ký biên bản (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, anh H. tỏ ra khó chịu nhưng vẫn chấp hành việc đo nồng độ cồn. Kết quả từ máy đo cho thấy người đàn ông vi phạm ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở). Tuy nhiên khi được tổ công tác yêu cầu ký biên bản vi phạm, anh H. đã bỏ đi.

"Tôi đang có việc gấp phải đưa vợ đi làm, tôi về nhà lấy xe khác để đi", nam tài xế nói với cảnh sát rồi bỏ lại phương tiện và không ký biên bản xử phạt của cảnh sát giao thông.

Đại diện tổ công tác cho biết, với hành vi nêu trên, cảnh sát sẽ vẫn lập biên bản sự việc và biên bản vi phạm nồng độ cồn với tài xế H., theo mức vi phạm mà anh này đã được kiểm tra trước đó.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29AA-416.xx, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Nam tài xế yêu cầu cảnh sát giao thông "test" máy đo nồng độ cồn trước (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên, khi làm việc với tổ công tác, nam tài xế ngay lập tức yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông tự thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sau đó mới chấp nhận thổi nồng độ cồn.

Cán bộ trong tổ công tác sau đó đã thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sự chứng kiến của nam tài xế xe máy. Kết quả, máy đo nồng độ cồn thông báo không phát hiện vi phạm. Sau đó, qua kiểm tra, nam tài xế xe máy này cũng không có nồng độ cồn.

Nam tài xế cho hay, do bản thân từng xem nhiều clip trên mạng về việc nghi vấn có máy đo nồng độ cồn giả nên người này mới yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông phải "test" máy đo.

Đại úy Lê Văn Lương, cán bộ tổ công tác cho biết, các trang thiết bị nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng đều được dán tem kiểm định và còn trong thời hạn giá trị ghi trên tem kiểm định. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng thử độ chính xác của máy trước nếu người dân yêu cầu.

"Không chỉ đợi người dân yêu cầu test máy trước, mỗi khi kiểm soát nồng độ cồn, chúng tôi cũng đều tự thổi vào máy đo cho các tài xế xem, sau đó cảnh sát mới tiến hành đo nồng độ cồn với các lái xe. Việc này đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình làm nhiệm vụ", vị Đại úy cảnh sát giao thông nói thêm.