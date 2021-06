Cách ly xã hội toàn bộ thành phố Vinh từ 0h đêm nay

Dân trí Tỉnh Nghệ An vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội đối với toàn bộ thành phố Vinh theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 19/6, để phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố Vinh sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 19/6.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký công văn hỏa tốc số 1979/QĐ-UBND quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm tối 18/6, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 20 trường hợp mắc Covid-19, trong đó địa bàn thành phố Vinh có 11 trường hợp. Các ca bệnh tại thành phố Vinh được đánh giá là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, trong khi vòng đời lây nhiễm rất nhanh.

Thành phố Vinh cũng đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế tại các phường Hà Huy Tập, Hưng Dũng, Hưng Bình, Hưng Phúc và Đông Vĩnh - nơi có ca mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với số ca bệnh tăng nhanh, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX đối với địa bàn thành phố Vinh - nơi có gần nửa triệu dân cư.

Thời gian thực hiện cách ly xã hội kể từ 0h ngày 19/6.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội tại địa bàn thành phố Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế; tránh hoang mang, đổ xô tới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị gom lương thực, thực phẩm để đẩy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lên cao.

Hoàng Lam