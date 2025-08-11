Hai thanh niên giả danh công an chặn xe lấy tiền người đi đường

Ngày 11/8, tin từ Công an phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã triệu tập hai đối tượng Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004), cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, để làm rõ hành vi giả danh công an, chặn người đi đường đe dọa, lấy tiền.

Khoảng 20h30 ngày 9/8, sau khi bàn kế hoạch, Quân điều khiển mô tô biển số 74AA-564.90 chở Long đi dọc theo tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Thuận.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Khi phát hiện hai người đàn ông là các anh T.N.Q. và N.D.H., cùng trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, đi xe máy trên đường, Quân và Long đã áp sát yêu cầu dừng xe.

Quân lấy điện thoại, đưa ảnh bản thân mặc trang phục cảnh sát cơ động cho anh Q. và anh H. xem, rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đe dọa về hành vi chạy quá tốc độ, xe không gương và thay đổi kết cấu.

Sau đó, Quân và Long yêu cầu các nạn nhân bỏ 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn của mình để được "bỏ qua". Số tiền sau khi lấy được, Quân và Long tiêu xài chung.

Tại cơ quan công an, Đặng Trung Quân và Bùi Bảo Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.