Tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong việc chọn đối thủ ở bán kết

U23 Australia kịp thời hồi sinh, chứng tỏ đẳng cấp

U23 Australia thật ra không hề yếu, chỉ là thất bại 1-2 của đội bóng này trước Myanmar trong ngày ra quân hôm 7/8, khiến một số người đánh giá sai về năng lực thực của đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi.

U23 Australia hồi sinh kịp lúc (Ảnh: VFF).

Có thể lý giải trận thua kể trên của U23 Australia là do họ chưa “nóng máy” khi bắt đầu giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Thực chất, U23 Australia vẫn là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Bóng đá nữ Australia sánh ngang với các cường quốc bóng đá nữ hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. 4 đội này mạnh hơn đội tuyển nữ Hàn Quốc một chút, và mạnh hơn hẳn phần còn lại của bóng đá nữ châu Á. Riêng Australia vào đến bán kết World Cup 2023, là đội bóng châu Á tiến xa nhất ở giải đấu vừa nêu.

Cũng đừng quên, Australia là đội duy nhất tại giải năm nay bắt buộc phải sử dụng lực lượng U23. Bởi nếu đội bóng xứ sở chuột túi cử đội tuyển quốc gia tham dự giải Đông Nam Á, họ chắc chắn không có đối thủ.

Chi tiết đó phản ánh chất lượng của các cầu thủ nữ Australia chênh lệch ra sao với phần còn lại của Đông Nam Á, nên lực lượng kế cận của bóng đá nữ Australia, cụ thể là các cầu thủ U23 của họ, không thể bị xem thường.

Khi các cô gái trẻ Australia kịp bắt nhịp với giải bóng đá nữ Đông Nam Á, họ trở nên khác hẳn ở lượt trận thứ hai vòng bảng. U23 Australia thắng đội rất mạnh là Philippines 1-0.

Cục diện khó lường

Chính trận thắng của U23 Australia trước Philippines khiến cục diện bảng B trở nên cực kỳ khó lường. U23 Australia và Philippines mỗi đội có 3 điểm, lần lượt xếp thứ nhì và thứ ba bảng B. Từng đội trong số họ đều còn quyền tự quyết.

Myanmar (áo đỏ) dù dẫn đầu bảng B nhưng vẫn có thể bị loại bất cứ lúc nào (Ảnh: VFF).

Trái lại, Myanmar với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, tạm dẫn đầu bảng B, nhưng vẫn có nguy cơ bị loại rất cao.

Nếu Myanmar thua Philippines với cách biệt hai bàn trở lên vào ngày 13/8 tới, còn U23 Australia thắng Timor Leste, Myanmar sẽ bị loại. Khi đó, 3 đội Myanmar, Philippines và U23 Australia mỗi đội sẽ có 6 điểm, nhưng Myanmar đứng cuối cùng trong 3 đội này, do thua về kết quả đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau.

Nếu Philippines thắng Myanmar 1-0, đồng thời U23 Australia thắng Timor Leste (với bất kỳ cách biệt nào), Philippines sẽ bị loại. Khi đó, 3 đội Philippines, Myanmar và U23 Australia mỗi đội vẫn có 6 điểm, nhưng Philippines ghi được ít bàn thắng nhất trong các trận đối đầu giữa 3 đội này với nhau.

Nếu Philippines thắng Myanmar 2-1, đồng thời U23 Australia thắng Timor Leste, Myanmar sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi U23 Australia và Philippines sẽ so kè hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể chọn đối thủ ở bán kết (Ảnh: VFF).

Còn nếu Philippines thắng Myanmar với cách biệt một bàn, nhưng Philippines ghi được nhiều hơn hai bàn thắng (3-2, 4-3, 5-4…), U23 Australia sẽ bị loại.

Có một đáng chú ý điểm ở chỗ, dù bất kỳ kết quả nào xảy ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không thể chọn đối thủ của mình tại bán kết. Đầu tiên, bảng A của đội tuyển Việt Nam kết thúc ngày 12/8, trước bảng B một ngày.

Thứ nhì, với tình hình phức tạp vừa nêu ở bảng B, hiện chúng ta cũng không rõ đội nào sẽ đi tiếp, đội nào sẽ bị loại trong số 3 đội Myanmar, Philipppines và U23 Australia. Nếu đi tiếp, đâu sẽ là đội nhất bảng và đâu sẽ là đội nhì bảng của bảng B? Chính vì thế, đội tuyển nữ Việt Nam càng không thể đoán trước đối thủ của chúng ta tại bán kết.