Israel sắp mở chiến dịch tấn công mới vào Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các phóng viên nước ngoài tại một cuộc họp báo ở Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đặt mục tiêu tấn công 2 thành trì còn lại của Hamas trong chiến dịch tấn công mới ở Gaza.

Ông Netanyahu nói Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn tất nhiệm vụ và đánh bại Hamas, do nhóm này từ chối hạ vũ khí. Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ không giải giáp trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được thành lập.

Ông Netanyahu cho biết Israel đang phối hợp với Mỹ để thúc đẩy phân phát viện trợ trong một “đợt hỗ trợ nhân đạo quy mô lớn” trong khi lực lượng Israel chuẩn bị tiến vào thành phố Gaza.

“Khung thời gian mà chúng tôi đặt ra cho chiến dịch là khá nhanh. Trước hết, chúng tôi muốn thiết lập các khu vực an toàn để người dân thành phố Gaza có thể di tản”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh: “Tôi không muốn nói về thời gian cụ thể, nhưng chúng tôi đang nói tới một khung thời gian tương đối ngắn, bởi vì chúng tôi muốn kết thúc xung đột. Đây là cách chúng tôi kết thúc xung đột”.

Thủ tướng Netanyahu cho biết thêm, mục tiêu của chiến dịch là thiết lập một vành đai an ninh dọc biên giới Israel thay vì chiếm đóng Gaza. Ông nói dân thường sẽ được di chuyển tới “khu vực an toàn”.

Nội các Israel tuần trước đã phê duyệt kế hoạch mới nhằm mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cảnh báo việc mở rộng hoạt động có thể kéo dài cuộc chiến, gây nguy hiểm cho các con tin hiện vẫn bị Hamas giam giữ và đẩy Israel vào một cuộc xung đột du kích lâu dài.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza bùng phát từ ngày 7/10/2023, đến nay đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng, và phần lớn lãnh thổ Gaza bị tàn phá. Phía Israel cho biết 20 trong số 50 con tin vẫn ở Gaza còn sống.