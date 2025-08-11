Theo báo cáo, qua khảo sát và nghiên cứu sơ bộ, tỉnh Ninh Bình dự kiến đề xuất phương án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Tổng diện tích quy hoạch sân bay khoảng 720ha. Công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm; có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Phường Liêm Tuyền nơi được kiến nghị, đề xuất xây Cảng hàng không quốc tế, được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đinh Xá, xã Trịnh Xá và phường Tân Liêm, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ.

Sau khi thành lập phường Liêm Tuyền có diện tích tự nhiên 21,44 km2 với quy mô dân số 26.999 người.

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh Hà Nam cũ, việc thành lập phường Liêm Tuyền nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thêm vào đó, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ giữa các đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất, học tập, giao dịch hành chính, quản lý của chính quyền sau khi sắp xếp.

Trước khi đề xuất phương án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình đã mời các nhà quản lý, chuyên gia về lĩnh vực hàng không đến khảo sát, xem xét tất cả các yếu tố có liên quan đến việc quy hoạch cảng hàng không quốc tế tại đây.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, vị trí tỉnh Ninh Bình dự kiến đặt cảng hàng không quốc tế cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) khoảng 80km; Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85km; Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63km và Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85km, phù hợp với quy hoạch chung.

Phường Liêm Tuyền, nơi được đề xuất xây Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, cách các ga trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sắp được xây dựng, cụ thể như: Ga Phủ Lý khoảng 5km, ga Ninh Bình khoảng 43km, ga Nam Định khoảng 17km; Cách trung tâm TP Phủ Lý cũ (nay là phường Phủ Lý) khoảng 8km; Hoa Lư (cũ) khoảng 30km; Nam Định (cũ) khoảng 22km, thuận tiện cho việc di chuyển trong khu vực.

Phường Liêm Tuyền có nút giao thông Liêm Tuyền kết nối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn.

Không chỉ có vị trí giao thông thuận lợi, khu vực phường Liêm Tuyền còn gần Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình có vị trí rất thuận lợi với tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài 47,7km đi qua địa phận 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam cũ.

Phường Liêm Tuyền giáp ranh với phường Phủ Lý (trung tâm TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ), một trong những phường có cơ sở vật chất hiện đại, thu hút nhiều doanh nghiệp về đầu tư.

Sau khi thông tin tỉnh Ninh Bình đề xuất xây cảng hàng không quốc tế tại phường Liêm Tuyền, nhiều người dân cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về việc đặt sân bay tại đây.

“Nếu xây dựng sân bay ở phường Liêm Tuyền thì tôi thấy khá hợp lý, thuận lợi đủ đường, từ đường cao tốc, quốc lộ 1A, đường sắt… và 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2”, anh Lại Văn Công, tài xế xe taxi khu vực nút giao Liêm Tuyền nêu ý kiến.