Hiện trường tan hoang khu vực lũ quét làm 10 người chết và mất tích ở Sa Pa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn... đã gây ra lũ quét và sạt lở đất.

Tính tới 8h ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 3 người chết và 7 người mất tích do mưa lũ gây ra. Thiệt hại về tài sản tiếp tục được thống kê làm rõ.

Tại xã Liên Minh, có 9 người chết và mất tích sau khi xảy ra trận lũ quét, đây được coi là khu vực "rốn lũ". Còn một nạn nhân khác tử vong đó là bà Bàn Thị N. (SN 1968, ở xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn), tử vong do dông lốc làm sập bếp gây chết người.

Tại thôn Nậm Cang, nơi "rốn lũ", trận lũ quét cuốn trôi hàng chục ao cá tầm, cá hồi của người dân. Sạt lở đất còn gây sập một căn homestay xuống khe suối.

Mưa lũ đánh bật nhiều gốc cây lớn, cuốn trôi cả đồ đạc của người dân xuống vùng hạ lưu.

Nhiều tài sản của người dân mắc kẹt trong bùn đất. Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ việc được xác định, do trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa lớn đã gây sạt lở, lũ quét, đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), lũ ập đến nhanh, người dân không kịp chạy thoát.

Trong ảnh là một chiếc ô tô bán tải của người dân nuôi cá tầm tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sau trận lũ quét rạng sáng cùng ngày.

Lán trông coi các ao cá tầm, cá hồi của người dân bị lũ quét tàn phá.

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các huyện, thị xã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng chức năng huy động khoảng 200 người, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông vận tải Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện công tác khắc phục khu vực sạt lở.