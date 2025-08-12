Phường Gò Vấp cần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đổi mới

Ngày 12/8, Đảng bộ phường Gò Vấp (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp khóa mới gồm 27 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Trí Dũng, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũ, làm Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp; Phó bí thư thường trực phường Gò Vấp là ông Phùng Kiên Giang; Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Gò Vấp là bà Nguyễn Thị Đoan Trang.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gò Vấp (Ảnh: H.Q.).

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp Phùng Kiên Giang cho biết, nhiệm kỳ qua, địa phương chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu. Sau khi đại dịch được kiểm soát, tình hình đất nước và thành phố có những chuyển biến tích cực, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gò Vấp đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế - xã hội. Phường cũng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Gò Vấp phấn đấu đạt 20 chỉ tiêu. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán; thu ngân sách bình quân tăng 3-5%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm trên 10,9%.

Đến năm 2030, phường đặt mục tiêu đạt trên 95% khu phố đạt chuẩn văn hóa; trên 92% gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 0,5%.

Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp (Ảnh: H.Q.).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị tập thể Đảng bộ phường Gò Vấp tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phường cần tập trung cho công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Công tác cán bộ của phường Gò Vấp phải chọn được người đủ phẩm chất, tư duy đổi mới, tinh thần đổi mới, sáng tạo, gần dân, sát dân. Công tác chính quyền, hành chính cần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tiêu chuẩn để đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phường Gò Vấp được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10 và phường 17 thuộc quận Gò Vấp (cũ). Sau sáp nhập, phường Gò Vấp có diện tích 2,81km2 và quy mô dân số là 110.850 người.