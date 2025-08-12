Hà Nội metro xin lỗi vì nhân viên cấm khách mang xe đạp gấp gắn pin lên tàu

Sáng 12/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) cho biết đến nay công ty chưa ban hành quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu thuộc các tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và 3.1 (Nhổn - Cầu Giấy).

Theo Hà Nội metro, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của công ty chưa được quán triệt đầy đủ, đã thông báo không phục vụ hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách sáng nay.

Lãnh đạo Hà Nội metro sau đó đã yêu cầu nhân viên tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin lithium) lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hàng ngày cho đến khi có quy định chính thức.

Một hành khách mang xe đạp gấp đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, Hà Nội metro cho rằng với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, công ty này đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng để liên kết hành trình. Nếu có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp, hành khách hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn pin lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

Việc này nhằm phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng, theo Hà Nội metro.

Công ty này cũng cho hay hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm không cho mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên cũng có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu.

"Hà Nội Metro xin chân thành xin lỗi quý khách, đối với hành khách nói chung và những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin lithium nói riêng bị ảnh hưởng bất tiện khi đi tàu vào buổi sáng hôm nay", thông cáo của Hà Nội metro thể hiện.

Hà Nội metro cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp phù hợp để hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đi tàu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang hoạt động là tuyến Nhổn - Cầu Giấy (hoạt động từ tháng 8/2024) và tuyến Cát Linh - Hà Đông (hoạt động từ tháng 11/2021).

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông mỗi ngày vận chuyển khoảng 45.000 lượt khách, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội mỗi ngày vận chuyển khoảng 15.000-20.000 lượt khách.