Hố sụt sâu hơn 1m bất ngờ xuất hiện trên phố Hà Nội

Trưa 12/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại phố Nam Đồng (đoạn đối diện số 62 Nam Đồng, phường Đống Đa, Hà Nội), một hố sụt sâu khoảng hơn 1m, miệng rộng khoảng 25cm bất ngờ xuất hiện trên đường. Bên dưới lòng hố có hiện tượng rỗng kiểu hàm ếch.

Hố sụt sâu hơn 1m bất ngờ xuất hiện trên phố Nam Đồng chiều 12/8. Người dân cắm biển cảnh báo các phương tiện tránh hố sụt (Ảnh: Trần Thanh).

Bà N.T.L. (ở phường Đống Đa) - sống đối diện khu vực xảy ra hố sụt - cho biết, hố sụt xuất hiện lúc 13h cùng ngày khiến nhiều người lo lắng khi di chuyển qua đây.

"Hố sụt này ban đầu chỉ bé bằng nắm tay, xuất hiện cách đây gần 2 hôm và người dân đã mang một cục gạch để đè lên miệng hố. Tuy nhiên tới chiều nay, khi một chiếc ô tô di chuyển qua thì miệng hố bất ngờ nở rộng và sụt sâu làm rơi cả cục gạch xuống.

Khi ấy có một phụ nữ đi xe máy suýt bị lao vào miệng hố, nhưng kịp thời tránh được", bà L. kể.

Miệng hố rộng khoảng 25cm, bên dưới có dấu hiệu sụt lan rộng (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, nghiên cứu biện pháp xử lý hố sụt nêu trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.