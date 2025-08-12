Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM dự kiến khai thác vào tháng 12

Ngày 12/8, Tổ công tác số 2 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Phạm Trọng Nhân, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua TPHCM).

Tại công trường tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5km được thông xe kỹ thuật dịp lễ 30/4. Hiện, các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án để sớm đưa vào khai thác. Dự kiến tháng 12 năm nay, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn TPHCM thông xe.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật vào tháng 4 vừa qua, dự đưa vào khai thác cuối năm nay Ảnh: Nam Anh).

Theo Ban Quản lý dự án, đến nay phần đường chính đã cơ bản hoàn thiện với các hạng mục mặt bê tông nhựa, sơn kẻ, dải phân cách, hàng rào; hệ thống chiếu sáng và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông đang được triển khai tại các nút giao Hội Bài - Phước Tân và quốc lộ 56. Trong tổng số 11 cây cầu thuộc dự án, đã có 9 cầu hoàn thành, 2 cầu còn lại dự kiến hoàn thiện vào tháng 9 tới.

Báo cáo với đoàn giám sát ĐBQH TPHCM, Ban quản lý dự án cũng thông tin, đơn vị tư vấn đang lập dự án bổ sung nút giao đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (ĐT991). Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trong tháng 9 và khởi công vào đầu năm 2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay TPHCM), được khởi công vào tháng 6/2023. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rất quan trọng, mở ra đường lớn kết nối vùng kinh tế Đông Nam Bộ, đặc biệt là nối khu vực Bình Dương (TPHCM), Đồng Nai với cảng Cái Mép - Thị Vải, kết nối hệ thống cao tốc, sân bay Long Thành với các khu kinh tế biển.