Thủ tướng kỷ luật nguyên Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Hải, xóa hết các chức vụ

Thủ tướng vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo quyết định này, ông Lê Thanh Hải bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Quyết định kỷ luật này có hiệu lực từ ngày 12/8.

Ông Lê Thanh Hải (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII hồi giữa tháng 5/2024, ông Lê Thanh Hải bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp và kết luận ông Lê Thanh Hải cùng các ông: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật.

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Bộ Chính trị khi đó đã cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Hồi tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.