Hà Nội: Hàng loạt tài xế đi sai làn bị cảnh sát giao thông xử phạt

Sáng 12/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập tổ công tác xử lý hàng loạt trường hợp xe máy vi phạm lỗi đi sai làn.

Cụ thể, cảnh sát xử phạt xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô và điểm xử lý nằm đối diện khu đô thị Ciputra.

Đây là động thái siết chặt kiểm tra sau hơn một tháng triển khai phương án phân làn giao thông trên tuyến đường này. Theo CSGT, từ ngày 4/7, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành phân làn giao thông trên đoạn đường từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến khu đô thị Ciputra.

Theo đó, hai nhóm làn đường (làn ô tô và làn hỗn hợp) được phân tách rõ ràng bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo, vạch sơn. Tuy nhiên, bất chấp các đợt tuyên truyền, nhắc nhở, nhiều người điều khiển xe máy vẫn vi phạm.

Hàng loạt lái xe máy đi vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng sáng 12/8 bị cảnh sát dừng xe, xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

"Sáng nay em vội đi thi nên không để ý biển báo và đi xe vào làn ô tô", tài xế T.M.H. (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) nói khi bị CSGT xử lý.

Cũng giống như H., anh C.H.N. (19 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân đang vội đi làm và không quan sát thấy biển báo phân làn.

"Em cũng không biết tuyến đường này đã phân thành làn ô tô và làn hỗn hợp. Đây là lần đâu tiên em vi phạm, mong các anh bỏ qua", tài xế N. nói nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt.

Với hành vi điều khiển xe máy đi vào làn ô tô, các lái xe máy sẽ bị cảnh sát xử phạt 800.000 đồng.

Theo quan sát của phóng viên, trong quá trình xử lý vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều lái xe máy khi thấy CSGT đã liều quay đầu xe bỏ chạy bất chấp nguy hiểm. Đáng nói, đã có một trường hợp xe máy quay đầu và xảy ra va chạm nhẹ với một xe taxi tại làn ô tô.

Cảnh sát giao thông lập biên bản 10 trường hợp vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Trong khoảng 1 tiếng làm làm việc, tổ công tác đã lập biên bản xử lý 10 trường hợp xe máy vi phạm đi vào làn ô tô.

Đại diện tổ công tác cho biết, với những trường hợp cố tình quay đầu bỏ chạy, tổ công tác sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ để xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho chính họ và người tham gia giao thông khác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, sau khi cơ quan chức năng tổ chức phân làn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, đơn vị này đã kết hợp để tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển xe máy không đi vào làn đường ô tô.

Mặc dù đã có biển báo phân làn ô tô trên đường, nhưng trong sáng 12/8, vẫn nhiều trường hợp lái xe máy đi vào, thậm chí có cả một số trường hợp đi ngược chiều (Ảnh: Trần Thanh).

"Sau khoảng 1 tháng thi điểm phân làn, tuyên truyền nhắc nhở người dân, chúng tôi đã phối hợp với công an phường tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp xe máy vi phạm. Ngoài ra, các trường hợp ô tô dừng đỗ, cản trở giao thông trên đường cũng bị cảnh sát phát hiện, xử lý.

Đối với các trường hợp vi phạm nhưng cố tình bỏ chạy, chúng tôi sẽ sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, xác minh và tiến hành phạt nguội", vị Thiếu tá CSGT nói.