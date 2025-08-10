Đã tìm thấy thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 10/8, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể N.B.K.C. (22 tuổi, trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cách đây 6 ngày.

Hiện các lực lượng ở tỉnh Khánh Hòa cùng phối hợp đưa thi thể anh C. xuống núi. Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhiều lực lượng ở tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm anh C. trên núi Hoàng Ngưu Sơn (Ảnh: Lê Minh).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, hơn 9h ngày 4/8, anh C. điều khiển xe máy biển số 85B1-909.xx đến gửi tại một nhà dân ở phường Nam Nha Trang, rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Đến tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với anh C..

Bà T., chủ quán ăn nơi anh C. làm việc cho biết trước khi đi leo núi, anh có nói vào camera trong nhà rằng đây là lần đầu tiên leo núi Hoàng Ngưu Sơn nên sợ bị lạc. Anh dặn nếu đến 18h vẫn chưa thấy về thì báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các thành viên có kinh nghiệm leo núi tỏa ra nhiều hướng để tìm tung tích anh C..

Ngoài nhân lực, Công an tỉnh Khánh Hòa còn huy động chó nghiệp vụ và flycam hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn hiểm trở, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn nên phải mất nhiều ngày mới tìm thấy nạn nhân.