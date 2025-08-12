Quy định mới về gà lôi trắng thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm

Mạng xã hội đang xôn xao clip ghi cảnh vợ ôm hai con nhỏ khóc, tiễn chồng - là anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lên xe thùng sau khi tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý, hiếm.

Hồi đầu tháng 4, tại địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình cũ), công an phối hợp với kiểm lâm phát hiện ô tô biển kiểm soát 37K-258.41 vận chuyển 10 cá thể động vật nghi là gà lôi trắng nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 84/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019 của Chính phủ). Đây là số gà được anh Thành khai nhân giống, buôn bán kiếm lời.

Anh Thái Khắc Thành và tang vật vụ án là số gà lôi trắng (Ảnh: Công an Thái Bình).

Khám xét chỗ ở của anh Thành, công an thu thêm 3 cá thể gà lôi trắng. TAND khu vực 5 - Hưng Yên vừa qua xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thành 6 năm tù về tội danh trên.

Câu chuyện nhân giống, buôn bán gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù của anh Thành lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội 2 ngày qua.

Sáng 12/8, thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2025 quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thông tư 27/2025 cơ bản kế thừa các nội dung được nêu tại Nghị định 84/2021 và Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trong đó, gà lôi trắng tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Gà lôi trắng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Phùng Minh).

Thông tư 27 nêu rõ loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm I sinh sống tự nhiên được bảo tồn tại chỗ tại khu vực phân bố tự nhiên của chúng thông qua việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ nơi sinh sống, nơi di trú theo pháp luật có liên quan.

Các loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn chuyển chỗ thông qua các hoạt động sau: cứu hộ, nuôi, trồng cấy nhân tạo, lưu giữ, bảo quản nguồn gen, mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm để hỗ trợ cho công tác phục hồi quần thể loài ngoài tự nhiên; thả lại, chuyển vị bảo tồn để bảo vệ, phục hồi loài tại nơi sinh sống tự nhiên của chúng theo quy định pháp luật về đa dạng sinh học.

Nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái được thực hiện tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được cấp giấy chứng nhận và đáp ứng các điều kiện quy định tại thông tư này.

Gà lôi trắng (Ảnh: Vinwonder).

Quy định mới nêu rõ, hoạt động khai thác, nuôi, kinh doanh, vận chuyển, lưu giữ,… các loài nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài đó trong tự nhiên và phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

Các hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, xuất khẩu loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích thương mại chỉ được thực hiện đối với cá thể từ thế hệ F2 của loài được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác định về khả năng sinh sản, sinh trưởng qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát và không ảnh hưởng đến đến sự tồn tại và phát triển của loài đó trong tự nhiên.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được giao thẩm định hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thẩm định hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.