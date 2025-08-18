Hiện trạng tiến độ các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 19/8 tới đây, đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành dài 22km, thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đã vận hành từ 2015), sẽ chính thức được mở rộng lên 8 làn xe, gấp đôi hiện trạng. Đây là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành. Dự án có điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 TPHCM và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai), vận tốc thiết kế 120km/h (riêng cầu Long Thành 100km/h).

Cụ thể, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 TPHCM (4km) sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, kèm 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (khoảng 17km, không bao gồm cầu Long Thành) sẽ mở rộng từ 4 lên 10 làn xe, có làn dừng khẩn cấp.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, nay đã cơ bản hoàn thành công tác này và đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án thành phần 1 đang có 35 mũi thi công, huy động hơn 400 phương tiện và 440 công nhân, đạt hơn 46% giá trị sản lượng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối các tỉnh miền Tây và khu Nam TPHCM với sân bay Long Thành, đã thông xe gần 30km, bao gồm đoạn phía tây từ nút giao TPHCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (21km) và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 (7km).

Tuy nhiên, các hạng mục cầu Phước Khánh và Bình Khánh vẫn đang thi công, cùng với đoạn từ nút giao quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, ngày 20/8, đoạn Vành đai 3 TPHCM từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến tuyến đường 25B sẽ thông xe, bao gồm cầu Nhơn Trạch - cây cầu lớn nhất trên toàn tuyến Vành đai 3.

Đoạn đường này dài 8,14km, bắt đầu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TPHCM) và kết thúc tại nút giao với đường ĐT25B (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Các dự án thành phần còn lại của Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết TPHCM với Đồng Nai và kết nối quan trọng với sân bay Long Thành.

Dự án đường T1 nối quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đang vượt tiến độ, dần hoàn thành. Đây là tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ sân bay Long Thành, kết nối với quốc lộ 51, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường tỉnh 25B, 25C hoặc Vành đai 3 TPHCM.

Phần lớn đường T1 đã được thảm nhựa, đang chờ kẻ vạch, cảnh quan mảng xanh giữa hai chiều đường cũng đang được cải tạo, chỉnh trang.

Tuyến T2, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay Long Thành, cũng đang tăng tốc thi công. Nút giao đa tầng giữa tuyến T2 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang dần thành hình. Tuyến T2 được thiết kế 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ 100 km/h, hiện đạt trên 80% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành cuối năm.

Đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TPHCM dài 19,5km, quy mô 4-6 làn xe, đã thông xe kỹ thuật dịp 30/4 và dự kiến đưa vào khai thác cuối năm nay, giúp kết nối sân bay Long Thành với trung tâm du lịch biển Vũng Tàu.

Ngoài các tuyến cao tốc, quốc lộ 51 cũng đóng vai trò huyết mạch nối TPHCM, trung tâm Đồng Nai với sân bay Long Thành. UBND Đồng Nai đang hoàn tất thủ tục xây dựng tuyến đường trên cao từ Ngã tư Vũng Tàu đến Cổng 11 dài hơn 5km với kinh phí hơn 16.000 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), dự án trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 5 tỷ USD, sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất 100 triệu hành khách/năm. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).

Sơ đồ các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).