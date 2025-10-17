Khánh Hòa kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dự án điện hạt nhân

Ngày 17/10, đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Khánh Hòa về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Đoàn công tác đã khảo sát vị trí dự kiến đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; nghe địa phương báo cáo tình hình thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư; đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân chịu ảnh hưởng từ khu vực dự án.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lắng nghe ý kiến của người dân trong khu vực thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Ảnh: Lâm Anh).

Báo cáo với đoàn công tác Chính phủ, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương 7 nội dung trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án.

Cụ thể, cho phép tỉnh tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc biệt từng áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận trước đây; tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành một dự án độc lập, giao địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất sớm bổ sung quy định cụ thể về khoảng cách an toàn, phạm vi khu vực cấm và hạn chế dân cư quanh nhà máy điện hạt nhân.

Khánh Hòa còn kiến nghị bố trí thêm hơn 9.156 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện dự án di dân, tái định cư; bãi bỏ Quyết định 1504/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ đạo các chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở pháp lý triển khai đồng bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận các kiến nghị của địa phương và người dân, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, báo cáo bằng văn bản đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đoàn công tác xem xét, báo cáo Chính phủ và Quốc hội trong thời gian tới.

Theo quyết định của Trung ương, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Phước Dinh, còn Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Một góc xã Vĩnh Hải nơi sẽ xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Nam Anh).

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư cho cả hai nhà máy điện hạt nhân, nhằm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2025 để khẩn trương bắt tay vào thi công.

Hiện tỉnh gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc nên tỉnh đã kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ.