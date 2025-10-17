Ô tô va chạm liên hoàn ở TPHCM

Hơn 19h ngày 17/10, lực lượng CSGT TPHCM đang xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Vụ việc xảy ra từ 17h cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 5 chỗ mang biển số TPHCM trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Thủ Dầu Một đi Dĩ An.

Khi đến điểm giao với đường N9, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phương tiện đã tông vào đuôi một ô tô khác đang chờ đèn đỏ.

Chiếc ô tô lật nghiêng văng trúng 3 xe máy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau va chạm, ô tô 5 chỗ bị lật nghiêng, văng vào nhóm người đi xe máy đang dừng ở bên phải.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị trầy xước, được người dân đưa đi sơ cứu. Ghi nhận tại hiện trường, hai chiếc ô tô bị hư hỏng, chiếc xe 5 chỗ lật đè lên 3 xe máy.

Chiếc ô tô gây tai nạn khi các phương tiện đang chờ đèn đỏ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tài xế sau đó được công an đưa về trụ sở làm việc. Công an phường Thuận Giao và lực lượng CSGT đã đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.