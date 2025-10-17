Nguồn cung lệch pha đẩy giá chung cư Hà Nội tiệm cận TPHCM

Tại tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” diễn ra ngày 17/10 của Tạp chí TheLEADER diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh One Housing, nhận định thị trường bất động sản đang mất cân đối về nguồn cung. Tuy nhiên, mất cân đối không có nghĩa là thừa.

Mặt bằng giá cao vì nhiều dự án cao cấp, hạng sang

Theo vị này, thị trường có bốn phân khúc chính: bình dân, trung cấp, cao cấp và hạng sang. Trong thời gian từ năm 2023 đến nay, phân khúc bình dân và trung cấp gần như vắng bóng trên thị trường. Đặc biệt, phân khúc bình dân gần như không có dự án mới nào. Phân khúc trung cấp dành cho số đông của xã hội, cũng không có thêm dự án.

Ngược lại, phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm tỷ trọng rất lớn, dự án ra đến đâu là hấp thụ hết đến đó. “Theo báo cáo mới nhất của chúng tôi, tỷ lệ hấp thụ của 2 phân khúc này đạt gần 90%”, ông Trung cho biết.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Sự mất cân đối này, đã đẩy nền giá chung cư trung bình tại Hà Nội lên cao. Đến thời điểm hiện tại, giá chung cư trung bình là 85,6 triệu đồng/m2, trong khi vào năm 2022, con số này chỉ khoảng 50 triệu đồng/m2.

“Giá trung bình tăng mạnh vì thiếu hụt các sản phẩm phân khúc bình dân và trung cấp. Nếu trong tương lai bổ sung được nguồn cung cho 2 phân khúc này, thì nền giá sẽ được điều tiết lại”, vị này nêu. So với TPHCM, giá căn hộ Hà Nội đang tiệm cận trong khi trước năm 2021, giá nhà ở TPHCM luôn cao hơn Hà Nội.

“Nhiều người cho rằng vì nền giá đang cao, chúng ta nên ghìm giá của phân khúc cao cấp xuống. Tôi cho rằng cách tiếp cận này không hợp lý”, vị này cho hay.

Thay vào đó, ông Trung cho rằng chính sách phải dựa trên cơ sở dữ liệu và nghiên cứu chi tiết về từng phân khúc. Phân khúc nào phải có mức giá tương ứng với giá trị của nó. Việc cần làm là giải quyết gốc rễ của vấn đề: bổ sung nguồn cung cho phân khúc đang thiếu hụt.

10 năm tới, nhà ở vừa túi tiền và siêu sang sẽ bùng nổ

Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi, dự báo sắp tới, triển vọng phát triển phân khúc nhà bình dân hay nhà ở vừa túi tiền sẽ lạc quan. Trong 10 năm tới, thị trường sẽ chứng kiến 2 phân khúc là nhà ở vừa túi tiền và nhà ở siêu sang bùng nổ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Quyền nhận định làm bất động sản thời điểm này không thể “tay không bắt giặc”, chủ đầu tư muốn tồn tại phải hội đủ 3 yếu tố then chốt. Đó là quỹ đất, nền tảng tài chính vững chắc và chủ đầu tư phải có năng lực triển khai thực chất.

“Tôi lấy ví dụ, có những dự án mà quỹ đất đã thuộc về mình, thị trường đã sẵn, nhưng phải mất hơn 2 năm mới hoàn tất được pháp lý cơ bản để có thể khởi công. Rất may là vừa rồi, Bộ Xây dựng đã cho phép miễn giấy phép xây dựng đối với một số trường hợp và đây là con dao 2 lưỡi. Với người làm thật, đó là cơ hội. Nhưng ai làm ẩu, làm giả, thì sau này nghiệm thu sẽ không thể hoàn thành được pháp lý”, vị này nêu.